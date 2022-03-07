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Japonya’da 13 eyalette yarı OHAL sona erdi

#Japonya#Koronavirüs#OHAL
Japonya’da 13 eyalette yarı OHAL sona erdi

Japonya’da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle uygulanan yarı Olağan Üstü Hal (OHAL) tedbirleri bugün itibariyle ülkenin 13 eyaletinde sona erdi.

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Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Japonya’da yürürlüğe konan yarı Olağan Üstü Hal (OHAL) uygulaması ülkenin 13 eyaletinde sona erdi. Niigata, Nagano, Fukushima, Mie, Wakayama, Okayama, Hiroshima, Kochi, Fukuoka, Saga, Nagasaki, Miyazaki ve Kagoshima'da uygulanan salgın önleme tedbirleri bugün itibariyle kaldırıldı.

Restoran ve benzeri işletmelerin çalışma saatlerine yönelik kısıtlamaların sona erdiği belirtilirken, toplu etkinliklere yönelik ziyaretçi sayısı sınırının da kaldırıldığı açıklandı. Okullardaki kulüp etkinliklerinin de yarı OHAL'in sona ermesinin ardından devam edeceği bildirildi.

18 EYALETTE SÜRÜYOR

Japonya hükümeti, Covid-19 vaka sayılarında gözlenen artış üzerine birçok eyalette yarı OHAL tedbirlerini yürürlüğe koymuş, son olarak geçtiğimiz hafta yarı OHAL'in Tokyo ve Osaka dahil 18 eyalette 21 Mart'a dek uzatılmasına karar vermişti.

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Ülkenin 13 eyaletinde ise uygulamanın sona ermesi üzerine bugün itibariyle hayatın normale döneceği açıklanmıştı.

Japonya'da dün doğrulanan 53 bin 969 Covid-19 vakası, ülke genelinde toplam vaka sayısını 5 milyon 403 bin 393'e taşımış, 132 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesi üzerine ölü sayısı da 24 bin 964'e yükselmişti.

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#Japonya#Koronavirüs#OHAL

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