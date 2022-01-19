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Japonya’da 13 eyalette daha yarı OHAL ilan edildi

#Japonya#Koronavirüs#Dünya
Japonya’da 13 eyalette daha yarı OHAL ilan edildi

Japonya’da 32 bin 197 koronavirüs vakası ile günlük bazda yeni rekor kırılırken hükümet, 13 eyaleti daha yarı OHAL uygulaması kapsamına dahil etme kararı aldı.

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Koranavirüs vakalarının sayısının hızla artmaya devam ettiği Japonya’da hükümetten tedbir adımı geldi. Japonya Başbakanı Fumio Kishida, an itibariyle Okinawa, Yamaguchi ve Hiroşima eyaletlerinde uygulanan yarı OHAL tedbirinin kapsamının 13 eyaleti daha içine alacak şekilde genişletilmesine karar verildiğini açıkladı.

Tokyo ve çevresindeki Saitama, Chiba ve Kanagawa eyaletlerinin yanı sıra Gifu, Aichi, Mie, Kumamoto, Kagawa, Gunma, Niigata Miyazaki ve Nagasaki eyaletlerini de yarı OHAL kapsamına alınacağı öğrenilirken, Cuma günü itibariyle başlayacak uygulamanın 13 Şubat'a dek süreceği belirtildi. Son gelişme ile birlikte 47 eyaleti bulunan ülkede yarı OHAL uygulanacak eyaletlerin sayısı 16'ya yükseldi.

BAŞBAKAN SİNYALİ VERMİŞTİ

Japonya Başbakanı Fumio Kishida dün Covid-19 ile mücadeleden sorumlu hükümet kurmayları ile bir araya gelen ve yarı OHAL konusunda uzmanlara danışacağını söyleyen Kishida, "Hastane yatak kapasitesinin dolmasını önlemek için alarmda olacağız" ifadelerini kullanmıştı.

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Covid-19 konusunda Japonya hükümetine danışmanlık yapan uzmanlar kurulunun başı olan Omi Shigeru da Omicron mutasyonunun diğer mutasyonlardan farklı olduğuna dikkat çekerek, "Bu mutasyonun özelliklerine uygun etkin önlemler almak kritik önem taşıyor” şeklinde konuşmuştu.

3 EYALETTE UYGULANIYORDU

Japonya’da hükümet Covid-19 vakalarında görülen artış üzerine geçtiğimiz 7 Ocak'ta Okinawa, Yamaguchi ve Hiroşima eyaletlerinde yarı OHAL ilan edildiğini açıklamış, eyaletlerin tümünü kapsayan OHAL'in aksine sınırlı bir bölgede hafifletilmiş tedbirler alınmasına olanak tanıyan uygulama altında bölge valilerinin restoran vb. işletmelerden erken kapatmalarını ve alkol servisini durdurmalarını talep edebileceği kamuoyuna yansımıştı. Bu tür taleplere meşru sebepler olmaksızın yanıt vermeyen işletmelere para cezası uygulanacağı belirtilmişti.

Japonya'da 5 gün üst üste 20 bin sınırını aşan günlük Covid-19 vakalarının sayısı yaklaşık 5 ayın ardından ilk kez rekor kırarak dün 32 bin 197'ye ulaşmıştı. Şu ana kadar 18 bin 459 kişinin hayatını kaybettiği ülkede önceki vaka rekoru, Tokyo Olimpiyatları'nın sona ermesinden yaklaşık iki hafta sonra, geçen yıl 20 Ağustos'ta 25 bin 992 vaka ile kırılmıştı.

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#Japonya#Koronavirüs#Dünya

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