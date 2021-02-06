Japonya’da 11 mutasyon Kovid-19 vakası daha

Dünya genelinde yaklaşık 106 milyon kişiye bulaşarak 2.3 milyonu aşkın ölüme neden olan Kovid-19 salgınında mutasyon endişesi uluslararası kamuoyunda endişeleri arttırıyor.

Salgın nedeniyle 10 eyaletinde olağanüstü hal (OHAL) uygulanan Japonya'da da mutasyon vakaları giderek artıyor. Japonya Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün İngiltere'de görülen ve daha bulaşıcı olduğu belirtilen mutasyona uğramış türünün 11 kişide daha tespit edildiğini açıkladı.

Aralarında çocukların da bulunduğu vakaların tamamının Tokyo'nun komşu eyaleti Saitama'da kaydedilmesi kitle enfeksiyonu endişelerini artırırken, şahısların yurt dışı seyahat geçmişinin bulunmadığı vurgulandı. Son gelişme ile birlikte ülkede mutasyon virüs vaka sayısı 75'e yükseldi.

ÖLÜ SAYISI 6 BİN 200'Ü AŞTI



Japonya'da dün tespit edilen 2 bin 372 koronavirüs enfeksiyonu ile ülke genelindeki toplam vaka sayısı 402 bin 373'e ulaşmış, 106 kişinin de hayatını kaybetmesi ile ölü sayısı da 6 bin 295'e yükselmişti.

Japonya'da hükümetin Kovid-19 aşılama programına bu ay ortasından itibaren 10 bin sağlık çalışanı ile başlamayı planladığı kamuoyuna yansımıştı.