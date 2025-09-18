Japonya’da 100 yaş rekoru

Haberin Devamı

Japonya hükümeti, ülkede her yıl 15 Eylül’de kutlanan ‘Yaşlılara Saygı Günü’ çerçevesinde, artan yaşlı nüfusa ilişkin istatistikleri kamuoyuyla paylaştı. Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı verilerine göre, 100 yaşı aşkın nüfusun 55 yıldır yükseldiği kaydedildi. Bu grubun yüzde 88’ini kadınların oluşturduğu belirtilirken ülkenin en yaşlı kadınının 114 yaşındaki Kagawa Shigeko, en yaşlı erkeğinin ise 111 yaşındaki Mizuno Kiyotaka olduğu aktarıldı. Japon hükümeti, 1963’ten beri 100 yaş üstü kişilerin sayısını düzenli olarak kayıt altına alıyor. O yıl, sadece 153 kişi bu yaş grubuna dâhildi. Sağlık uzmanları, Japonya’da ortalama yaşam süresinin 84.5 yıl olmasını, beslenme alışkanlıkları, aktif yaşam tarzı ve güçlü sağlık sistemi gibi birçok faktöre bağlıyor.

