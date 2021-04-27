MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriJaponya ve Hindistan 'Serbest ve Açık Hint-Pasifik' vizyonu için yakın iş birliği yapacak
GeriDünya Japonya ve Hindistan 'Serbest ve Açık Hint-Pasifik' vizyonu için yakın iş birliği yapacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 27.04.2021 - 08:31 | Son Güncelleme:

Japonya ve Hindistan 'Serbest ve Açık Hint-Pasifik' vizyonu için yakın iş birliği yapacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Japonya ve Hindistan 'Serbest ve Açık Hint-Pasifik' vizyonu için yakın iş birliği yapacak

Japonya ile Hindistan, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun hayata geçirilmesi için yakın iş birliği yapılmasında mutabakata vardı.

Hintli mevkidaşı Narendra Modi ile telefonda görüşen Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, ikili ilişkiler, Hint-Pasifik bölgesi ve salgın hastalıklarla mücadele konularını müzakere etti.

Suga, Doğu Çin Denizi ve Güney Çin Denizi'ndeki statükoyu Çin'in tek taraflı değiştirme girişimleri ile 1 Şubat'ta Çin'de yürürlüğe giren yasaya yönelik endişelerini aktardı.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre, görüşmede iki lider ABD ve Avustralya ile "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun gerçekleştirilmesinde mutabakata vardı.

Japonya'nın fon ve teknoloji desteğiyle Hindistan'da inşa edilecek 500 kilometrelik hızlı tren hattının proje aşamasındaki ilerlemeyi ele alan liderler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliğine vurgu yaptı.

İki başbakan, siber güvenlik, karbonsuzlaştırma, 5G ağları ve tedarik zincirinin çeşitlendirilmesi gibi konuları da görüştü.

ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya arasında oluşturulan Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QSD) ya da "Quad" ittifakı, Çin'e karşı oluşturulan gayriresmi ittifak olarak biliniyor.

SİLAH KULLANMA YETKİSİ

Çin'de 1 Şubat'ta yürürlüğe giren kanun, kendi sahil güvenliğine, söz konusu sularda kurallara uymayan yabancı gemilere karşı silah kullanma yetkisi veriyor.

Kyodo ajansı, bu kanunun Çin'e, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları etrafında seyreden Japon gemilerini hedef alabilme yetkisi tanıdığını belirtti.

Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi