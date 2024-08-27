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Japonya ve Çin arasında 'casus uçak' gerilimi

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#Japonya#Çin#İhlal
Japonya ve Çin arasında casus uçak gerilimi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2024 11:59

Japonya hükümeti, Çin'e ait bir Y-9 casus uçağının bugün Danjo Adaları'nın hava sahasını ihlal ettiğini açıkladı. Açıklamada, ihlalin 2 dakika sürdüğü ve önlem amacıyla Japon savaş uçaklarının havalandığı aktarıldı.

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Çin bölgedeki hava ihlallerine devam ediyor. Japonya hükümeti, Çin'e ait bir Y-9 casus uçağının Danjo Adaları'nın hava sahasını ihlal ettiğini açıkladı.

Açıklamada, yerel saatle 11.29'ta gerçekleşen ihlalin 2 dakika sürdüğü ve önlem amacıyla Japon savaş uçaklarının havalandığı aktarıldı.

Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshimasa Hayashi ihlali “kesinlikle kabul edilemez” olarak nitelendirirken, protesto amacıyla Çin'in Tokyo'daki büyükelçilik yetkilisinin çağrıldığını ve gelecekte bu tür ihlallerin önlenmesini talep ettiklerini belirtti.

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#Japonya#Çin#İhlal

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