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Japonya ve ABD'den Çin'e karşı işbirliği kararı

#ABD#Japonya#Çin
Japonya ve ABDden Çine karşı işbirliği kararı

Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Pekin'in Doğu Çin Denizi'ndeki statükoyu değiştirmeye yönelik tek taraflı girişimlerine karşı çıkma ve Japonya-ABD ittifakının caydırıcılık yeteneklerini güçlendirme konusunda mutabık kaldı.

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Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi ve ABD'li mevkidaşı Antony Blinken'ın İngiltere'de düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları toplantısı kapsamında yaklaşık 25 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. Liverpool şehrinde ilk kez yüz yüze görüşen ikilinin bölgesel ve küresel konular hakkında görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.

Pekin'in Doğu Çin Denizi'ndeki statükoyu değiştirmeye yönelik tek taraflı girişimlerine karşı çıkma ve Japonya-ABD ittifakının caydırıcılık yeteneklerini güçlendirme konusunda mutabık kalan ikili, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın sağlanması ve özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesi vizyonunun hayata geçirilmesi için işbirliği yapma konusunda görüş birliğine vardı.

Kuzey Kore'nin nükleer programı konusunda atılacak adımların da ele alındığı görüşmede taraflar, Japonya Başbakanı Fumio Kishida'nın ABD'ye yapması beklenen ziyaretin mümkün olan en erken tarihte gerçekleştirilmesi ve dışişleri ve savunma bakanlarının katılımıyla "2+2" olarak adlandırılan toplantıların yapılması konusunda da anlaştı.

Hayashi ve Blinken'in Japonya’nın Pekin Kış Olimpiyatları'na yönelik olası diplomatik boykot kararını ise ele almadığı öğrenildi.

YOĞUN GÜNDEM

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G7 ülkelerinin dışişleri bakanları, İngiltere'nin Liverpool şehrinde bir araya gelmiş, 2 gün sürecek toplantılarda Ukrayna-Rusya gerginliği ve Çin'de gerçekleştirilecek olimpiyat oyunlarına karşı diplomatik boykot kararı dahil uluslararası birçok meselenin ele alınacağı kamuoyuna yansımıştı.

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#ABD#Japonya#Çin

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