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Japonya, Ukrayna'daki vatandaşlarını tahliye etmeyi planlıyor

#Japonya#Ukrayna#Tahliye
Japonya, Ukraynadaki vatandaşlarını tahliye etmeyi planlıyor

Japonya’nın olası bir Rusya işgaline karşı Ukrayna'da bulunan vatandaşlarını tahliye etmeyi planladığı bildirildi.

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Rusya'nın sınıra asker yığmasının ardından olası bir Ukrayna işgaline dair endişeler artarken, Japonya hükümetinin Ukrayna'daki vatandaşlarını tahliye etmeyi planladığı bildirildi.

Büyükelçilik personeli de dahil Ukrayna'da yaklaşık 250 Japon vatandaşı bulunduğunu belirten Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno, hükümetin Ukrayna'daki vatandaşlarına öngörülemeyen koşullara hazırlıklı olma çağrısı yaptığını açıkladı.

Matsuno, "Gelişmeleri yakından izlemeye ve ABD ve diğer ilgili ülkelerle iletişim halinde gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Japonya basınının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre ise hükümetin olası bir tahliye planı için hazırlık yaptığı kaydedildi.

ÜLKELER ADIM ATMAYA BAŞLAMIŞTI

Rusya'nın Ukrayna sınırına yaklaşık 100 bin asker konuşlandırmasının ardından olası işgal senaryoları yeniden gündeme gelmiş, gelişmeler sonrasında ABD Dışişleri Bakanı Kiev’deki büyükelçilik personelinin ailelerine “savaş riski” nedeniyle Ukrayna’yı terk etmeleri talimatı vermişti.

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Son olarak benzer bir hamle Londra yönetiminden gelirken, İngiltere Ukrayna büyükelçiliğindeki bazı büyükelçilik personelini ve görevlileri geri çağırmaya başladığını duyurmuştu.

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#Japonya#Ukrayna#Tahliye

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