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Japonya seçimlerinde iktidar ve ana muhalefet değişmedi

#Japonya#Seçim#İktidar
Japonya seçimlerinde iktidar ve ana muhalefet değişmedi

Japonya'da Temsilciler Meclisi (Şuugiin) genel seçimlerinde sandalye sayısı iktidar blokunda düşerken, muhalif cephede yükseldi.

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Kamu yayıncısı NHK, 31 Ekim'de düzenlenen Temsilciler Meclisi olağan milletvekili genel seçim sonuçlarını kamuoyuna duyurdu.

Buna göre, çoğunluğun 233 sandalyeyle elde edildiği 465 koltuklu mecliste iktidardaki LDP 261 sandalye kazandı.

276 sandalyeyle seçime giren LDP 15 sandalye kaybetti. Bu haliyle LDP meclis çoğunluğunu tek başına koruyabilecek sandalye sayısını elde etti.

LDP'nin iktidar ortağı Komeito 3 artışla 32 sandalye kazandı. Böylelikle 305 sandalye ile seçime giren iktidar cephesinin sandalye sayısı 293'e düştü.

ANA MUHALEFET CDP 13 SANDALYE KAYBETTİ

Seçim öncesi 109 sandalyesi bulunan ana muhalefetteki Anayasal Demokrat Parti (CDP) ise 96 sandalye kazandı.

CDP'nin güç birliği yaptığı Japon Komünist Partisi (JCP) 10, Reiwa Shinsengumi (Re-Shin) 3, Sosyal Demokratik Parti (Shamin) 1 sandalye kazandı.

Seçime 11 sandalyeyle giren Nippon Ishin hareketi, sandalye sayısını 3 kattan fazla artırarak 41'e çıkardı.

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Halk İçin Demokratik Parti (Kokumin), 11 sandalye kazandı.

Böylelikle muhalefet cephesinin sandalye sayısı 156'dan 172'ye yükseldi.

İkinci Dünya Savaşı akabinde 1993-1996 ve 2009-2012 olmak üzere iktidarı iki kez kaybeden LDP'nin "çoğunluğu elde edebilecek sandalyeye erişemeyeceği" tahminleri doğru çıkmadı.

LDP'nin iktidarı kaybettiği 2009-2012'de yönetime gelen Japonya Demokratik Partisinin halihazırdaki devamı olan CDP, sandalye sayısını düşürse de "ana muhalefetin lideri" konumunu korudu.

NİPPON ISHİN 11 SANDALYESİNİ 41'E ÇIKARDI

Genel seçimlerde en dikkat çekici unsurlardan biri "Nippon Ishin no Kai" hareketinin koltuk sayısını 3 kattan fazla artırması oldu.

Ülkenin ikinci büyük nüfuslu bölgesi Kansai'deki Osaka kentini merkez alan hareket, sandalye sayısını 11'den 41'e çıkardı.

Ana muhalefet CDP'nin güç birliği yaptığı ittifaka katılmayıp, başarısını ulusal meclise taşıyan partinin gelecek vadedeceği kaydedildi.

KADIN MİLLETVEKİLİ SAYISI 45'E DÜŞTÜ

Kyodo ajansı, 1051 adayın yarıştığı seçime katılımın yüzde 55,93 seviyesinde olduğunu duyurdu.

Bu, İkinci Dünya Savaşı sonrası en düşük üçüncü katılım oranı olarak kayda geçti.

Milletvekili yaş ortalamasının 54,7'den 55,5'e yükseldiği seçimde 97 aday ilk kez meclise adım attı.

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Kadın milletvekili sayısı 46'dan 45'e düştü. Kampanya döneminde 186 kadın aday yarışmıştı.

LDP'de 20, CDP'de 13 kadın milletvekili seçildi. Japonya'da şimdiye kadar kadın başbakan görev yapmadı.

"AĞIR TOPLARIN" KAYBI

LDP Genel Sekreteri Amari Akira'nın, Kanagawa'da tek koltuklu listede kaybederek, nispi temsilde meclise girmesi partide "başarısızlık" olarak nitelendirildi.

Tek koltuklu listede seçilmemesi sonrası kendisini "başarısız" nitelendiren "LDP'nin ağır toplarından" Amari, parti pozisyonundan istifa edeceğini açıkladı.

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Eski Ekonomik ve Mali Politikalar Bakanı ve eski LDP Genel Sekreteri İşihara Nobuteru ile 2025 Dünya Expo Fuarından Sorumlu Devlet Bakanı Wakamiya Kenji de LDP'den seçilemedi.

KİŞİDA'NIN "CESARET" YORUMU

Kamu yayıncısı NHK'ye konuşan Başbakan ve LDP lideri Kişida Fumio, sandalye kaybı yaşadıklarını ancak halkın iktidarı bir kez daha koalisyon hükümetine teslim ettiğini söyledi.

Ekim başında seçildiği meclisi feshedip olağan seçimlere giden ve kampanya boyunca "233 korunursa başarılıyız" politikası izleyen Kişida, "halkın seçimle yetki vermesinin kendisini cesaretlendirdiğini" vurguladı.

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Sandalye kaybı yaşasa da "ana muhalefet" pozisyonunu koruyan CDP lideri Edano Yukio ise seçime yönelik güç birliğinin "bir ölçüde başarıya kavuştuğunu ve iktidar değişikliğinin sinyali olabileceğini" belirtti.

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#Japonya#Seçim#İktidar

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