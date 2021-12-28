Japonya Savunma Bakanı Kishi ve Çinli mevkidaşı Wei, Çin Denizi’ndeki gerginliği konuştu

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Japonya Savunma Bakanı Nobuo Kishi ve Çinli mevkidaşı Wei Fenghe'nin Tokyo'nun talebi üzerine çevrimiçi bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Çin'in sınır ihlalleri ile gündeme gelen Senkaku Adaları çevresindeki sular da dahil olmak üzere, Doğu Çin Denizi'ndeki durumla ilgili endişelerini dile getiren Kishi'nin, Pekin'in Çin Denizi’ndeki statükoyu zorla değiştirmeye yönelik tek taraflı girişimlerinden duyduğu rahatsızlığı aktardığı belirtildi.

Ayrıca Tayvan Boğazı'nın barış ve istikrarının Japonya'nın güvenliği ve uluslararası toplum için çok önemli olduğunu ifade eden Kishi'nin, Japonya'nın gelişmeleri yakından takip ettiğini bildirdiği de kaydedildi.

Çin'in örtülü bir şekilde savunma harcamalarını artırma ve güçlerini modernize etme hamlelerine ilişkin uluslararası endişelerin arttığını söyleyen Kishi'nin, Çin'e daha sorumlu davranma çağrısı yaptığı ifade edildi.

İkili, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri ile Çin ordusu arasında muhtemel bir askeri gerilimi önlemek üzere acil durum iletişim hattı kurulması konusunda da mutabık kaldı.



KİSHİ'DEN DİYALOG VURGUSU

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Görüşmenin ardından açıklama yapan Kishi, ülkeler arasındaki sorunların çözümü için iletişim kanallarını açık tutmanın gerekliliğine dikkat çekerek, Japonya'nın karşılıklı anlayış ve güveni tesis etmek için Çin ile diyaloğu teşvik etmeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.