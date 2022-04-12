Japonya, Putin'in kızları ve Lavrov'un eşi dahil 398 Rus'a yaptırımları onayladı

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Japonya'dan Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Batı dünyasının yaptırımlarına maruz kalan Rusya'ya karşı yeni bir adım geldi.

Kabine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kızları ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un eşi de dahil olmak üzere 398 Rusya vatandaşının malvarlıklarının dondurulmasını öngören ek yaptırımları onayladı. ABD ve Avrupa Birliği tarafından uygulanan tedbirlerle uyumlu yeni yaptırımlara askeri işlerle ilgili 28 Rus kuruluşu ile Sberbank ve Alfa Bank'ın da dahil olduğu açıklandı.

Putin'in kızları Katerina Tikhonova ve Maria Vorontsova'nın yaptırım listesine eklenmesiyle Japonya hükümetinin mal varlıklarını dondurduğu Rus vatandaşı sayısı, askeri personel ve milletvekilleri de dahil olmak üzere 499'a ulaştı.

Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno, hükümetin Ukrayna konusunda uluslararası toplumla iş birliğini sürdürme kararlılığını bir kez daha yineleyerek, "Krizin daha da tırmanmasını önlemek, mümkün olan en kısa sürede ateşkesi gerçekleştirmek ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini durdurmak için uluslararası toplumla birlikte çalışarak Moskova'ya sert yaptırımlar uygulanmalıdır" şeklinde konuştu.

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YAPTIRIMLAR ARTIYOR

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırılar karşısında Batı dünyasının tarafında yer alan Tokyo yönetimi, yarı iletkenler ve diğer ürünler üzerinde ihracat kısıtlamaları, Rus finans kurumlarının varlıklarının dondurulması ve belirli kişi ve kuruluşlar için vize ambargosu uygulanması gibi adımlar atarak yaptırımlara destek vermişti.

Son olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın olan zengin iş adamlarına yönelik baskıyı artırmak üzere Rusya'ya lüks malların ihracatı yasaklanmıştı. Japonya Başbakanı Fumio Kishida, birçok kez yinelediği üzere yaptırımlar konusunda G7 ülkeleri ve uluslararası toplumla iş birliği yapacaklarını ifade etmişti.