×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Japonya pandalarına veda ediyor: Binlerce ziyaretçi hayvanat bahçesine akın etti

Güncelleme Tarihi:

#Japonya#Panda#Çin-Japonya İlişkileri
Japonya pandalarına veda ediyor: Binlerce ziyaretçi hayvanat bahçesine akın etti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2026 14:40

Japonya ile Çin arasında Tayvan gerilimi sürerken Tokyo yönetimi, ülkedeki son 2 pandayı Çin'e iade etmeden önce binlerce kişi hayvanat bahçesini ziyaret etti.

Haberin Devamı

Ueno Hayvanat Bahçesi'nde 2021'de doğan pandalar "Xiao Xiao" ve kız kardeşi "Lei Lei" yarın Çin'e iade ediliyor.

İkiz pandaların iadesi öncesi halka açık ziyaretin son gününde binlerce kişi hayvanat bahçesine akın etti.

Tokyo Metropol Hükümetinin açıklamasına göre, Ueno Hayvanat Bahçesi'ndeki pandaları ziyaret için son günde 4 bin 400 kişilik rezervasyon kontenjanının 24,6 katı çevrim içi başvuru alındı.

Japonya pandalarına veda ediyor: Binlerce ziyaretçi hayvanat bahçesine akın etti

JAPONYA PANDASIZ KALACAK

Kyodo ajansının haberine göre, "Xiao Xiao" ve "Lei Lei"nin yarın Çin'e gönderileceği, 28 Ocak'ta da Çin'de yaşayacakları tesise varacağı belirtildi. Pandaların iade edilmesiyle Japonya'da 50 yılı aşkın süre sonra ilk kez panda nüfusu kalmayacak.

Haberin Devamı

Çin ilk kez 1972'de Japonya ile normalleşen ikili ilişkilerin anısına Tokyo'daki Ueno Hayvanat Bahçesi'ne panda hediye etmişti.

Japonya pandalarına veda ediyor: Binlerce ziyaretçi hayvanat bahçesine akın etti

YENİ PANDA BELİRSİZLİĞİ

Japonya ile Çin arasında dostluğun simgesi olarak görülen yeni panda gönderilmesine ilişkin beklentiler ise Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Tayvan'a ilişkin açıklamalarının ardından iki ülke ilişkilerinde yaşanan gerilim nedeniyle belirsizliğini koruyor.

Japonya pandalarına veda ediyor: Binlerce ziyaretçi hayvanat bahçesine akın etti

ÇİN-JAPONYA GERİLİMİ

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin, 7 Kasım 2025'te Japon Parlamentosu Diet'teki oturumda, Tayvan Boğazı'na yönelik müdahaleyi "ülkesinin varlığını tehdit eden durum" olarak değerlendireceğine ve askeri güç kullanabileceğine ilişkin sözleri, bölgeyi topraklarının parçası gören Çin'in tepkisine yol açmıştı.

Takaiçi'nin sözleriyle ilk kez bir Japonya başbakanı, Tayvan'ın işgali halinde Japonya'nın askeri güç kullanacağına ilişkin açık beyanda bulunarak, ülkenin bu konuda benimsediği "stratejik belirsizlik" politikasından farklı tavır sergilemişti.

Japonya pandalarına veda ediyor: Binlerce ziyaretçi hayvanat bahçesine akın etti

Haberin Devamı

Japon Başbakan, tepkiler üzerine Tayvan'a ilişkin sözlerinin varsayımsal olduğunu, gelecekte bu tür yorumlardan kaçınacağını belirtmiş ancak sözlerini geri almayı reddetmişti.

Bunun üzerine Pekin yönetimi, Japonya'nın Pekin Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası vermişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Japonya'da güvenlik koşullarının uygun olmadığı gerekçesiyle seyahat, Çin Eğitim Bakanlığı ise eğitim uyarısı yayımlamıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Japonya#Panda#Çin-Japonya İlişkileri

BAKMADAN GEÇME!