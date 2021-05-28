MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriJaponya, Kovid-19'a karşı Pfizer aşısını 12 yaş ve üstü çocuklar dahil herkese uygulamaya hazırlanıyor
GeriDünya Japonya, Kovid-19'a karşı Pfizer aşısını 12 yaş ve üstü çocuklar dahil herkese uygulamaya hazırlanıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 28.05.2021 - 09:22 | Son Güncelleme:

Japonya, Kovid-19'a karşı Pfizer aşısını 12 yaş ve üstü çocuklar dahil herkese uygulamaya hazırlanıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Japonya, Kovid-19'a karşı Pfizer aşısını 12 yaş ve üstü çocuklar dahil herkese uygulamaya hazırlanıyor

Japonya, ABD'li ilaç üreticisi Pfizer'a ait yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 12 yaş ve üstü çocuklar dahil herkese uygulanmasını onaylayacak.

Sağlık Bakanı Tamura Norihisa, düzenlediği basın toplantısında, Pfizer aşısının halihazırda Japonya'da 16 yaş ve üstüne uygulandığını anımsattı.

Bakan Tamura, bakanlığın, yapılacak tetkikler sonrası Pfizer aşısının ülke içinde 12-16 yaş aralığındaki çocuklar dahil 12 yaş üstü herkese uygulanmasını ay sonuna kadar onaylayacağını söyledi.

Tamura aşının 12 yaş ve üstü herkese uygulanmasına yönelik yerel idarelerden gerekli hazırlıkların yapılmasını istediklerini kaydetti.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi