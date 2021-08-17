Japonya Kovid-19'a karşı OHAL kapsamını genişletiyor

Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırılan haberine göre hükümet, artan Kovid-19 vakaları karşısında, OHAL kapsam ve süresini genişletecek.

Halihazırda Tokyo ve çevre eyaletleri ile güneydeki Osaka kenti ve Okinawa adasında ay sonu bitmesi planlanan OHAL süresi 12 Eylül'e uzatılacak.

OHAL kapsamına bu hafta sonu farklı bölgelerdeki İbaraki, Toçigi, Gunma, Şizuoka, Kyoto, Hyogo ve Fukuoka eyaletleri de eklenecek.

Böylelikle ülke geneli OHAL uygulanan eyalet sayısı 13'e çıkacak.

Hükümete bağlı Kovid-19 Danışman Heyetinin tavsiyesi sonrası Başbakan Suga Yoşihide'nin resmi kararı açıklaması bekleniyor.

Japonya’da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 163 bin 448’e, virüse bağlı can kaybı sayısı 15 bin 452’ye yükseldi.

Ülke genelinde 1603 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor