Japonya Kovid-19 mutasyonu nedeniyle sınır tedbirlerini sıkılaştırdı

Geçtiğimiz hafta koronavirüsün mutasyona uğramış yeni tipinin ilk kez doğrulandığı Japonya'da hükümet, İngiltere ve Güney Afrika'dan dönenlere uygulanmaya başlanan sınır tedbirlerinin kapsamını genişletme kararı aldı.

Mevcut uygulamaya göre, söz konusu iki ülkeden dönen Japon vatandaşları ve oturma izni bulunan yabancılardan, ülkeye giriş yapmadan önceki 72 saat içerisinde Kovid-19 testi yaptırmaları ve negatif sonuç ibraz etmeleri isteniyordu. Hükümetin aldığı yeni kararla birlikte sınır tedbirleri, 8 ülkeyi daha kapsayacak şekilde genişletildi. Buna göre; Fransa, İrlanda, İsrail, İtalya, Avustralya, Danimarka, Belçika ve Hollanda'dan ülkeye dönen kişiler varışlarından önceki 72 saat içinde test edildiklerini ve test sonuçlarının negatif olduğunu kanıtlamak zorunda.

Bu şartları sağlamayan yolcular, belirlenen noktalarda 14 günlük karantina uygulamasına tabi tutulacak.

Mutasyona uğrayan koronavirüse yönelik önlemleri daha da sıkılaştıracağını bildiren Japonya hükümetinin; sınır tedbirlerini Kanada, İsveç, İspanya, Norveç, Lihtenştayn ve İsviçre'yi de kapsayacak şekilde genişletmesi bekleniyor.



GİRİŞLER ASKIYA ALINMIŞTI

Japonya'da hükümet geçtiğimiz hafta vatandaşlar ve oturum izni bulunan yabancılar dışındaki kişilerin ülkeye girişlerinin tedbir amacıyla askıya alındığını duyurmuş, uygulamanın 31 Ocak'a dek yürürlükte kalacağı açıklanmıştı.

Japonya'da dün itibariyle Kovid-19'a yakalanan toplam kişi sayısının 228 bin 97'ye, toplam can kaybı sayısının da 3 bin 397’ye ulaştığı açıklanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Güney Afrika ve İngiltere'de görülen Covid-19’un mutasyona uğrayan türünün Japonya’da da doğrulanması ülkede endişeleri arttırmıştı.