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Japonya kara teslim

#Japonya#Tokyo#Kar
Japonya kara teslim

Japonya’nın başkenti Tokyo’da etkisini sürdüren şiddetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle hayat felç oldu. 525 kişi kayıp düşerek hastanelik olurken, 100’e yakın uçuş iptal edildi.

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Japonya'da başta Tokyo olmak üzere Kanto bölgesinin geniş kesimlerinde etkili olan şiddetli kar yağışının bilançosu gitgide ağırlaşıyor. Tokyo’da 80’e yakın trafik kazası meydana geldiği, bir köprüde ise yaklaşık 100 aracın mahsur kaldığı bildirildi. Yetkililer, başkent genelindeki 14 güzergâhta ulaşımın kar nedeniyle zaman zaman aksadığını belirtti. Ülke genelinde yaklaşık 100 uçuş olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

4 YIL SONRA İLK KAR

Geçtiğimiz perşembe günü Tokyo için verilen yoğun kar yağışı uyarısı, 4 yıl aradan sonra ilk olma özelliğini taşıyor. Japonya Meteoroloji Ajansı, 12 saat içinde kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığını duyurdu. Kar ve buzlanma nedeniyle kayarak düşen ve hastanelik olan kişi sayısı 525’e yükseldi.

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Japonya kara teslim

PAKİSTAN’DA 22 KİŞİ DONARAK ÖLDÜ

Yoğun kar yağışıyla boğuşan bir başka ülke Pakistan oldu. Ülkenin dağlık yerleşimi olan Murree kentinde cumartesi gece yarısı hava sıcaklıklarının eksi 8 dereceye kadar düşmesi sonucu araçlarında mahsur kalan en az 22 kişi soğuktan donarak can verdi. İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmet, yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan binlerce aracı kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. 

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#Japonya#Tokyo#Kar

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