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Japonya İmparatoru Naruhito 62 yaşına girdi

#Japonya#İmparator#Dünya
Japonya İmparatoru Naruhito 62 yaşına girdi

Japonya İmparatoru Naruhito 62’nci yaş günü dolayısıyla düzenlenecek doğum günü etkinliklerini Covid-19 salgını nedeniyle iptal ederken, "İnsanlar empati yapmaya, acılarını paylaşmaya ve birbirlerine destek olmaya devam ederse, mevcut zorlukların üstesinden gelinebileceğine inanıyorum" dedi.

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 Japonya İmparatoru Naruhito 62 yaşına girdi. Doğum günü dolayısıyla halkı selamladığı geleneksel etkinliği ve imparatorluk sarayında verilen ziyafeti geçen yıl olduğu gibi bu sene de Covid-19 salgını nedeniyle iptal eden imparator, basına açıklamalarda bulundu. Covid-19 salgını nedeniyle işini kaybeden ve finansal olarak zorluk yaşayan insanları düşündüğünde üzüldüğünü söyleyen Naruhito, salgın ile mücadelede emeği geçen görevlilere şükranlarını sundu. İmparator Naruhito, "İnsanlar empati yapmaya, acılarını paylaşmaya ve birbirlerine destek olmaya devam ederse, mevcut zorlukların üstesinden gelinebileceğine inanıyorum" sözlerini kullandı. Geçtiğimiz yaz gerçekleştirilen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na da değinen Naruhito, oyunların güvenli bir şekilde yapılmasında emeği geçen herkesin çabalarına saygı duyduğunu, sporcuların azminin ise birçok insana umut aşıladığına inandığını belirtti.

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İLKLERİN İMPARATORU

İmparator Naruhito, 2019 yılında tahtı gönüllü olarak görevden ayrılan babası Akihito'dan devralarak 2. Dünya Savaşı'ndan sonra doğan ilk imparator unvanını elde etmişti. İmparator olan Naruhito’nun ardından Japonya'da ilk defa görevden ayrılan ve tahtta oturan iki imparatorun aynı dönemde yaşadığı açıklanmıştı.

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#Japonya#İmparator#Dünya

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