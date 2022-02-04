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Japonya hükümetinden DEAŞ operasyonu açıklaması

#Japonya#DAEŞ#ABD
Japonya hükümetinden DEAŞ operasyonu açıklaması

Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno, DEAŞ lideri Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin ABD kuvvetlerince düzenlenen operasyonla öldürülmesini "Orta Doğu'da barış ve istikrara yönelik önemli bir adım" olarak niteledi.

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ABD Başkanı Joe Biden'ın terör örgütü DEAŞ'ın lideri Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin ABD kuvvetlerince düzenlenen operasyonla öldürüldüğünü duyurmasının yankıları sürerken, Japonya hükümetinden konuyla ilgili açıklama geldi. Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno, Kureyşi'nin ölümü ile sonuçlanan operasyonu işaret ederek, "Grubun önceki lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin ölümünün ardından Ortadoğu'da barış ve istikrara yönelik önemli bir adım" ifadelerini kullandı. "Bunu uluslararası terörle mücadele önlemlerinin sonuçlarından biri olarak değerlendiriyoruz” diyen Matsuno, radikalizm ile mücadelenin bitmediğine dikkat çekerek bu doğrultuda uluslararası toplumla daha fazla iş birliği yapmanın önemli olduğunu vurguladı.

BİDEN DUYURMUŞTU

ABD Başkanı Joe Biden dün yaptığı açıklamada DEAŞ'ın eski lideri Ebubekir El Bağdadi'nin 2019'da öldürülmesinin ardından örgütün başına geçen Kureyşi'nin ABD askeri operasyonu ile etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu. Operasyon talimatını bizzat verdiğini ifade eden Biden, operasyonun sivil ölümleri en aza indirecek şekilde planlandığını belirterek, "Bu teröristin kendini çocukları ve ailesiyle çevrelediğini bildiğimiz için hava saldırısı yerine Amerikalıları daha çok tehlikeye atan özel kuvvetler operasyonunu seçtik" ifadelerini kullanmıştı. Biden, Kureyşi'nin teslim olmamak için üzerindeki bombayı patlatarak intihar ettiğini belirtmişti.

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#Japonya#DAEŞ#ABD

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