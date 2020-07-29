Japonya hükümetinde Covid-19 paniği

Japonya Savunma Bakanı Taro Kono'nun korumasının Covid-19'a yakalandığı açıklandı. Kono'ya uygulanan ilk test ise negatif sonuç verdi.

Son günlerde rekor sayılara ulaşan yeni tip korona virüs (Covid-19) vakaları nedeniyle endişe yaşanan Japonya’da salgın paniği hükümete sıçradı.

Japonya Savunma Bakanı Taro Kono'nun koruması olarak görev yapan bir polisin Covid-19'a yakalandığı ortaya çıktı.

Tokyo polis departmanından edinilen bilgilere göre, dün sabah erken saatlerde yüksek ateş belirtisi gösteren koruma polisine Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) testi uygulandı.

Test sonucu pozitif çıkan personelin virüsü nasıl kaptığının ise bilinmediği belirtildi.

BAKANA DA TEST YAPILDI

Olayın ardından Japonya Savunma Bakanı Kono'ya da ivedilikle PCR testi uygulandığı bildirilirken, sonucun negatif olduğu kaydedildi.

Kono ile birlikte çalışan diğer üç kişinin de virüs taşımadığını doğrulayan yetkililer, Kono'nun bugün itibariyle normal gündelik işlerine devam edeceğini ifade etti.

VAKA SAYISI ZİRVE YAPTI

Son günlerde artışa geçen Covid-19 vakaları nedeniyle ikinci dalga endişesi yaşanan Japonya’da dün şimdiye kadarki en yüksek günlük sayı olan 982 vaka doğrulanmış, ülke genelindeki toplam vaka sayısı 32 bin 957'ye ulaşmıştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının ise bin 15'e yükseldiği belirtilmişti.