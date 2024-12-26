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Japonya Hava Yollarının sistemine siber saldırı: Bazı uçuşlar iptal

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#Japonya Hava Yolları#Siber Saldırı#Uçuş
Japonya Hava Yollarının sistemine siber saldırı: Bazı uçuşlar iptal
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2024 10:10

Japonya Hava Yolları sistemine düzenlenen yönelik siber saldırı nedeniyle bazı uçuşların ertelendiği duyuruldu.

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Resmi Kyodo ajansının haberine göre, JAL'dan yapılan açıklamada, dahili ve harici sistemleri birbirine bağlayan ağa siber saldırı yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, siber saldırı sonucu en az 24 iç hat uçuşunun yaklaşık 1 saat geciktiği ve bazı uluslararası uçuşların da bundan olumsuz etkilendiği kaydedildi.

Bu kapsamda sorunların başlamasından sonra bilet satışlarının durdurulduğu ifade edilen açıklamada, siber saldırıyla mücadele etmek için çalışıldığı aktarıldı.

Açıklamada, siber saldırının uçuşlar üzerinde daha büyük bir etkisi olabileceği ancak tehlikeye girdiğine inanılan sistemin geçici olarak kapatılabildiği belirtildi.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, yaptığı açıklamada, JAL'dan, saldırıdan etkilenen müşterilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için sistemlerindeki sorunu mümkün olan en kısa sürede düzeltmeleri talebinde bulunduklarını belirtti.

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Öte yandan, Japonya'daki diğer hava yollarının sistemlerinde herhangi bir sorun yaşanmadığı bildiriliyor.

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#Japonya Hava Yolları#Siber Saldırı#Uçuş

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