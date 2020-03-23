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İHA, Fotoğraf:AFP
Haber Giriş: 23.03.2020 - 13:42,Son Güncelleme:/

Japonya harekete geçti! 'Corona virüs' için bu ilaç denenecek

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Japonya harekete geçti! 'Corona virüs' için bu ilaç denenecek
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Japonya’da araştırmacılar Ebola virüsü tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilen Remdesivir adlı ilacın korona virüsünün neden olduğu zatürre karşısındaki etkinliğini kanıtlamak için klinik çalışmalara başlıyor.

Japonya’daki araştırmacılardan, henüz kesin tedavisi bulunmayan korona virüsüne dair umut olabilecek bir açıklama geldi. Küresel Sağlık ve Tıp Ulusal Merkezi Başkanı Norio Omagari, Ebola Virüsü tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilen Remdesivir adlı ilacın korona virüsünün neden olduğu zatürrenin tedavisindeki etkinliğini araştırmak üzere klinik çalışmalara başlanacağını açıkladı.

Bu ayın sonundan önce başlaması planlanan çalışmaların ABD, Güney Kore ve Singapur'daki tıbbi kurumlarla ortaklaşa olarak 440 hasta üzerinde gerçekleştirileceği öğrenildi.

STANDART BİR TEDAVİ ŞART

Korona virüsü karşısında etkinliği kanıtlanmış standart bir tedavi biçimi oluşturmanın önemine vurgu yapan Omagari, bu nedenle Remdesivir'in etkinliğini mümkün olan en kısa sürede doğrulamak istediklerini söyledi.

KESİN TEDAVİSİ YOK

Daha önce HIV, grip, astım gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan bazı ilaçların korona virüsünün semptomlarının gerilemesine olumlu katkı sunduğu açıklansa da, virüsün klinik olarak kanıtlanmış bir tedavisi bulunmuyor.

Farklı ilaç grupları üzerindeki klinik araştırmalar hala devam ediyor.

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