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Japonya, Güney Kore ve ABD'li bakanlardan güvenlik zirvesi

#Japonya#Güney Kore#ABD
Japonya, Güney Kore ve ABDli bakanlardan güvenlik zirvesi

Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Japonya, Güney Kore ve ABD savunma bakanlarının, Kuzey Kore'nin kitle imha silahları ve füze programının neden olduğu küresel güvenlik riskini ele almadaki işbirliğini sürdürme konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

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Kuzey Kore, Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımları ve uluslararası kamuoyunun tepkilerine rağmen geçtiğimiz ay 7 füze denemesi gerçekleştirerek bölgede gerilimin artmasına neden olurken Japonya, Güney Kore ve ABD savunma bakanları Pyongyang'ın neden olduğu güvenlik riskini ele almak üzere bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Japonya Savunma Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, Nobuo Kishi ile Güney Kore ve ABD'li mevkidaşları Suh Wook ve Lloyd Austin'in Pyongyang tarafından son zamanlarda gerçekleştirilen balistik füze denemelerinin bölgesel güvenliği istikrarsızlaştırdığını ve BM Güvenlik Konseyi kararlarını açık bir şekilde ihlal ettiğini vurguladığı kaydedildi.

Yakın gelecekte yüz yüze üçlü savunma bakanları görüşmelerinin gerçekleştirilmesi konusunda anlaşan tarafların, Kuzey Kore'nin kitle imha silahları ve füze programının neden olduğu küresel güvenlik riskinin ele alınması ve Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için işbirliğini sürdürme konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

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#Japonya#Güney Kore#ABD

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