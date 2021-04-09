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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 09.04.2021 - 09:24 | Son Güncelleme:

Japonya gündemine aldı: 4 gün çalışma 3 gün tatil!

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Japonya gündemine aldı: 4 gün çalışma 3 gün tatil!

Japonya hükümeti ekonomiyi ve iç turizmi canlandırmak için 4 gün çalışma, 3 gün tatil olacak bir modelin faydalı olabileceğini açıkladı.

Japonya, çalışma günlerinin dört güne inmesini ve tatil günlerinin de 3 güne çıkmasını tartışıyor.

Hükümet yetkilileri ekonomiyi ve iç turizmi canlandırmak için haftada 3 gün tatil olacak bir modelin faydalı olabileceğini duyurdu.

Hükümet kanadından yapılan açıklamada bu değişikliği öneren tasarının bir ay içinde parlamentoya sunulmasının planlandığı belirtildi.

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Aynı açıklamada plan yürürlüğe girdiğinde çalışanlara bu üç günü seçme hakkı verileceği bilgisi de yer aldı.

Hükümet yeni modelin çalışanların verimliliğini artırmasını umuyor. Aynı zamanda pandemi ile sekteye uğrayan turizm sektörünün de artan izin günleri ile canlanabileceği belirtiliyor.

MICROSOFT JAPONYA'DA DENEMİŞTİ

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, Japonya'daki çalışanlarıyla 'İş-Yaşam Seçimi Mücadelesi' projesi kapsamında haftada 4 gün mesai yapan çalışanlarına 3 gün tatil hakkı vermişti.

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HAFTADA 3 GÜN TATİL VERİMLİLİĞİ ARTIRDI

Çalışanlar maaşlarını daha önce 5 gün iş- 2 gün tatil düzeninde olduğu gibi almaya devam etti. Söz konusu proje sonucunda, çalışanların verimliliği %40 artarken, ofis masraflarında tasarruf sağlanmıştı.

 

 

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