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Dünya
AA
Haber Giriş: 16.04.2020 - 14:53,Son Güncelleme:

Japonya genelinde Corona Virüs nedeniyle OHAL ilan edildi

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Japonya genelinde Corona Virüs nedeniyle OHAL ilan edildi
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Japonya’da yeni tip Corona Virüse (Kovid-19) karşı 6 Mayıs'a kadar ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildi.

Başbakan Abe Şinzo, düzenlediği basın toplantısında, OHAL şartlarının ülke geneline yayılması kararı aldıklarını duyurdu.

Abe, 7 Nisan'dan bu yana 7 bölgede uygulanan OHAL şartlarının, ülke genelinde 6 Mayıs'a kadar uygulanmasına karar verildiğini bildirdi.

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 9 bin 800’e, ölü sayısı 195’e yükseldi.

 

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