Japonya genel seçime gidiyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ve beklenen oldu... Savcı sucluyu bulduVe beklenen oldu... Savcı 'suclu'yu buldu!#Alec Baldwin
Efendiler Her fırsatta Atatürke minnet ve şükran duymayı asla ihmal etmeyinizEfendiler! Her fırsatta Atatürk'e minnet ve şükran duymayı asla ihmal etmeyiniz#Cumhuriyet
Z kuşağı dünyayı kurtarmak için kolları sıvadı... 16 yaşında ve bir banka kurduZ kuşağı dünyayı kurtarmak için kolları sıvadı... 16 yaşında ve bir banka kurdu!#Z Kuşağı
Cumhuriyetimiz 98 Yaşında... Erdoğan: Cumhuriyeti 2023 hedeflerine ulaştırmakta kararlıyızCumhuriyetimiz 98 Yaşında... Erdoğan: Cumhuriyeti 2023 hedeflerine ulaştırmakta kararlıyız#29 Ekim
Fahiş fiyat soruşturmasında karar Zincir marketlere milyonlarca lira cezaFahiş fiyat soruşturmasında karar! Zincir marketlere milyonlarca lira ceza#Zincir Merket
Koronavirüste kâbus Yeni etki ortaya çıktı: Son dönemde giderek artıyorKoronavirüste kâbus! Yeni etki ortaya çıktı: Son dönemde giderek artıyor#Koronavirüs
Yüz binlerce kişi bunu bekliyordu En büyük ikinci kripto parada rekorYüz binlerce kişi bunu bekliyordu! En büyük ikinci kripto parada rekor#Ethereum
ABD iki ülke için alarma geçti Üst düzey isimlerden peş peşe açıklamalar...ABD iki ülke için alarma geçti! Üst düzey isimlerden peş peşe açıklamalar...#ABD
Evine gelen cezayla hayatının şokunu yaşadı Suç duyurusunda bulunduEvine gelen cezayla hayatının şokunu yaşadı! Suç duyurusunda bulundu#Trafik Cezası
Çift doz aşı olanlara uyarı Tecrit Profesöründen ezber bozan sözlerÇift doz aşı olanlara uyarı! 'Tecrit Profesörü'nden ezber bozan sözler#Koronavirüs
Avlayana para veriliyor Önemli değişiklikAvlayana para veriliyor! Önemli değişiklik#Balon Balığı
Koronavirüs kulağımızı da etkiledi...Koronavirüs kulağımızı da etkiledi...#Müzik
Bugün en güzel bayram'Bugün en güzel bayram!'#29 Ekim
Ankaradan Washingtona F-35 krizi için üç çözüm önerisiAnkara'dan Washington'a F-35 krizi için üç çözüm önerisi#F-35
Rüya çift ayrıldı: Hadidin annesi, Malikin kendisine vurduğunu iddia ettiRüya çift ayrıldı: Hadid'in annesi, Malik'in kendisine vurduğunu iddia etti#Gigi Hadid
HABERLERDünya Haberleri

Japonya genel seçime gidiyor

#Japonya#Dünya#Seçim
Japonya genel seçime gidiyor

Japonya'da iki gün sonra yapılacak milletvekili genel seçimlerinin kampanya döneminde son düzlüğe girildi.

Haberin Devamı

Ülkede 31 Ekim'de düzenlenecek Temsilciler Meclisi seçim yarışının kampanya dönemi yarın gece son bulacak. Meclis'teki 465 koltuktan 289'u tek koltuklu seçim bölgesinden, kalanı ise 11 bölgesel seçim blokundan nispi temsil yoluyla seçilecek.

1051 adayın yarışacağı seçimlerde 233 sandalyeyi kazanan parti Meclis'te çoğunluğu elde edecek. Japon halkının İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki dönemde ideolojik temelde siyasi yönelimi liberal, komünist ve sosyal demokrat partilere odaklandı.

İlk seçimlerine 1958'de giren ve 1993'e kadar iktidar yarışında ipi göğüsleyen Liberal Demokrat Parti (LDP) 1993 seçimlerinde ilk kez meclis çoğunluğunu kaybetti.

Budist Soka Gakkai hareketinin desteklediği Komeito ile beraber 2000 sonrasında 2009-12 dönemi hariç sandıktan mağlup ayrılmayan LDP 336 adayıyla en ön sırada.

İhracat merkezli ekonomik büyüme odaklı olan LDP, ABD eksenli dış ve savunma politikalarıyla biliniyor. Ana muhalefetteki Anayasal Demokrat Parti (CDP) ise Japonya Komünist Partisi (JCP), Sosyal Demokratik Parti (Shamin) ve solcu Reiwa Shinsengumi (Re-Shin) güçlerini birleştiriyor.

Haberin Devamı

Eylül ayında "anti-LDP" ismiyle ortak sivil politika platformu oluşturan partiler, anayasacılık, karbonsuz topluma geçiş, cinsiyet eşitliği ve yönetim şeffaflığını savunuyor.

Diğer siyasi hareketlerden Nippon Ishin, Halk İçin Demokratik Parti (Kokumin), kamu yayıncısı NHK için alınan vergilerin iptal edilmesini savunan "NHK'den Halkı Koruma Partisi" ile aday sayısı 5 ve daha az bazı partiler de yarışa girecek.

İlgili Haberler:

Acun Ilıcalı: Hep böyle kal, ablalarını örnek alPoşet çaylardaki büyük tehlike! 'Eğer içindeki çayı görüyorsanız...'Ankara’dan ABD’ye F-35 krizi için üç çözüm önerisi
Haberle ilgili daha fazlası:
#Japonya#Dünya#Seçim

BAKMADAN GEÇME!

Acun Ilıcalı: Hep böyle kal, ablalarını örnek al

Acun Ilıcalı: Hep böyle kal, ablalarını örnek al

Poşet çaylardaki büyük tehlike Eğer içindeki çayı görüyorsanız...

Poşet çaylardaki büyük tehlike! 'Eğer içindeki çayı görüyorsanız...'

Ankara’dan ABD’ye F-35 krizi için üç çözüm önerisi

Ankara’dan ABD’ye F-35 krizi için üç çözüm önerisi

Türkiye Cumhuriyeti 98 yaşında

Türkiye Cumhuriyeti 98 yaşında

Kıvanç Tatlıtuğun kız kardeşi gündem oldu

Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi gündem oldu