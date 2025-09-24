×
Japonya, Filistin Devleti'ni tanıyabileceğini duyurdu

Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi. Tel Aviv yönetiminin iki devletli çözümü engelleyecek adımlar attığını kaydeden Şigeru, durumun İsrail'in tavrını değiştirmemesi halinde ülkesinin Filistin Devleti'ni tanıyabileceğini belirtti.

İşiba, ABD'nin New York kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'nda konuştu.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarının "kesinlikle kabul edilemez" olduğu ve derhal durdurulması gerektiğini belirten İşiba, "Bu saldırılar iki devletli çözümün temellerini tehdit ediyor ve derhal durdurulmalı." dedi.

Hamas'a elindeki esirleri serbest bırakma çağrısında bulunan İşiba, İsrail'in iki devletli çözümü engelleyecek adımlarını sürdürmesi halinde ise ülkesinin Filistin Devleti'ni tanıyabileceğini dile getirdi.

BMGK'YA REFORM ÇAĞRISI

İşiba, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) yapısının da küresel sorunları çözmekte yetersiz kaldığını belirtti.

İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşturulan BM yapısının işlevsiz hale geldiğini savunan İşiba, "Barış ve güvenlik kendiliğinden sağlanmaz, aktif şekilde korunmalıdır." ifadesini kullandı.

İşiba, BMGK'nin uluslararası barış ve güvenliği sağlamakla yükümlü olduğunu ancak 5 daimi üyenin sahip olduğu veto hakkının kritik durumlarda karar almayı engellediğine dikkati çekerek, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı bunun en açık örneğidir. Barışı sağlamakla sorumlu bir daimi üye, komşusunu işgal etmiştir. Bu, uluslararası düzenin temellerini sarsmaktadır." diye konuştu.

BMGK'de acil reform yapılması gerektiğini kaydeden İşiba, Konsey'in hem daimi hem geçici üyeliklerinin genişletilmesi gerektiği dile getirdi.

