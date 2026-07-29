Japonya depremle sarsıldı... 7.1’lik felaket

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Japonya’nın güneybatısındaki Kyushu Adası’nda meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki deprem büyük bir yıkıma yol açtı. Sarsıntının hemen ardından Kumamoto eyaletine bağlı Kashima kasabasında bulunan Aeon Mall adlı alışveriş merkezinde patlama meydana geldi. Alışveriş kompleksinin ikinci katının çöktüğü ve çok sayıda kişinin enkaz altında ve bina içinde mahsur kaldığı bildirildi. Görgü tanıkları ve bölgeden gelen görüntüler, binadan beyaz dumanların yükseldiğini, insanların otoparka kaçıştığını ve AVM’nin dış cephesinin büyük bölümünün koptuğunu gösterdi.

ORDU GÖREVE ÇAĞRILDI

Japonya Meteoroloji Ajansı, depremin merkez üssünün sadece 10 kilometre derinlikte olması nedeniyle şiddetli artçı sarsıntıların devam edeceği konusunda uyarıda bulundu. Ulusal yayın kuruluşu NHK tarafından yayınlanan görüntülerde yarılmış yollar, hasar görmüş köprüler ve alevlere teslim olan çok sayıda bina dikkat çekti. Japonya Başbakanı Sanae Takaiçi, can kaybı sayısı ve hasarın boyutunun hala değerlendirildiğini söyledi ve artçı sarsıntıların sürdüğü bölgede arama-kurtarma çalışmalarına destek olmak üzere 3 bin 600 askerin görevlendirildiğini duyurdu.