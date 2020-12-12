MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriJaponya Covid-19 aşısı için AstraZeneca ile anlaşma imzaladı
GeriDünya Japonya Covid-19 aşısı için AstraZeneca ile anlaşma imzaladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
İHA
Haber Giriş: 12.12.2020 - 10:20 | Son Güncelleme:

Japonya Covid-19 aşısı için AstraZeneca ile anlaşma imzaladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Japonya Covid-19 aşısı için AstraZeneca ile anlaşma imzaladı
Abone Olgoogle-news

Japonya, İngiliz ilaç devi AstraZeneca ile potansiyel Covid-19 aşısının tedariki konusunda anlaşma imzaladı.

Covid-19 virüsüne yönelik aşı çalışmaları dünyanın farklı ülkelerinde tüm hızıyla sürerken, Japonya'dan kritik bir adım geldi.

Japonya Sağlık Bakanlığı, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın ortaklaşa geliştirdiği potansiyel Covid-19 aşısının tedariki için sözleşme imzaladı. Daha önce 120 milyon dozluk aşının tedariki konusunda AstraZeneca ile prensipte anlaştığı gündeme gelen Japonya hükümetinin söz konusu anlaşmayı resmiyete döktüğü öğrenildi.

AstraZeneca Japonya internet sitesinden yaptığı açıklamada anlaşmayı duyururken, ülkede süren klinik çalışmaların sonuçlanmasının ardından kullanım onayı sürecinin başlatılacağını açıkladı.

Açıklamada, dağıtımın en kısa sürede gerçekleştirilmesi için üretim kapasitesinin de artırılacağı vurgulandı.

PRENSİPTE ANLAŞMIŞLARDI

Japonya hükümeti daha önce AstraZeneca ile 120 milyon doz aşının tedariki konusunda anlaşıldığını duyurmuş, 30 milyon dozluk ilk partinin önümüzdeki yıl Ocak ve Mart ayları arasında sağlanması hedeflenmişti.

Japonya ayrıca ABD'li ilaç devi Pfizer ve Alman ortağı BioNTech ile Haziran ayı sonuna kadar Japonya'ya 120 milyon doz aşı sağlanması konusunda masaya oturmuştu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle