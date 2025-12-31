Japonya, Çin'in kuşatma tatbikatı nedeniyle endişeli

Haberin Devamı

Japonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kitamura Toşihiro, Çin ordusunun Tayvan çevresinde düzenlediği tatbikatları değerlendirdi.

Kitamura, "Çin ordusunun, Tayvan çevresinde yürüttüğü son askeri tatbikatlar, Tayvan Boğazı'nda tansiyonu yükselten niteliktedir. Japonya hükümeti, bu konudaki endişelerini Çin tarafına iletmiştir." açıklamasını yaptı.

Japonya'nın tutumunun net olduğunu vurgulayan Kitamura, Tokyo hükümetinin, Tayvan meselesinin diyalog yoluyla ve barışçıl şekilde çözülmesi beklentisini vurguladı.

Kitamura, Japonya'nın bölgedeki gelişmeleri yakından izlemeye devam edeceğini belirtti.

ÇİN'İN TAYVAN'I KUŞATMA TATBİKATI

Çin 29 Aralık'ta "Adalet Görevi 2025" adı verilen askeri tatbikatın Tayvan Boğazı'nın kuzey, güneybatı, güneydoğu ve doğu bölgelerinde başlatıldığını duyurmuştu.

Bunun üzerine Tayvan da Ada çevresindeki askeri hareketliliğe karşı "Acil Yanıt Tatbikatı" başlattığını açıklamıştı.

Çin ordusunun tatbikatı, ABD'nin 17 Aralık'ta Tayvan'a yaklaşık 11 milyar dolarlık silah satışına onay vermesinin ardından gelmişti. ABD Kongresi'nin onayıyla yürürlüğe girecek anlaşma, bugüne dek Tayvan'a en büyük ölçekli silah satışı olmuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kendi topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasındaki ayrılık hala devam ediyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını ifade ediyor.

ASYA-PASİFİK'TE GERİLİM

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, 7 Kasım'da Japon Parlamentosu Diet'teki oturumda, Tayvan Boğazı'na yönelik müdahaleyi "ülkesinin varlığını tehdit eden durum" olarak değerlendireceği ve askeri güç kullanabileceğine ilişkin sözleri, bölgeyi topraklarının parçası gören Çin'in tepkisine neden olmuştu.

Takaiçi'nin sözleriyle ilk kez bir Japonya başbakanı, Tayvan'ın işgali halinde Japonya'nın askeri güç kullanacağına ilişkin açık beyanda bulunarak ülkenin bu konuda benimsediği "stratejik belirsizlik" politikasından farklı tavır sergilemişti.

Japon Başbakan, tepkiler üzerine Tayvan'a ilişkin sözlerinin varsayımsal olduğunu, gelecekte bu tür yorumlardan kaçınacağını belirtmiş ancak sözlerini geri almayı kabul etmemişti.

Bunun üzerine Pekin yönetimi, Japonya'nın Pekin Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası vermişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Japonya'da güvenlik koşullarının uygun olmadığı gerekçesiyle seyahat, Çin Eğitim Bakanlığı ise eğitim uyarısı yayımlamıştı.