Japonya Başbakanı'ndan OHAL açıklaması

Katıldığı televizyon programında konuşan Başbakan Suga, önceki gün Ulusal Valiler Birliğinde (NGA) vaka sayılarının düşüş eğilimi göstermediği eyaletlerin OHAL kapsamına alınma talebini değerlendirdi.



Suga, "Durumu birkaç günde daha izlememiz gerektiği şeklinde bilgilendirildim. Zor bir süreç içerisinde olduklarının farkındayım. Gerekirse ivedilikle müdahale edeceğiz.” dedi.



OSAKA VE KYOTO



Kovid-19 Tedbirlerinden Sorumlu Kabine Üyesi Nişimura Yasutoşi, OHAL kapsamına alınmayı talep eden Osaka, Kyoto ve Hyogo valileriyle çevrim içi görüşme yapmıştı.



Görüşmede valilerden, bölgelerinde bar ve restoranların işletim sürelerinin daraltılması, halka akşam 20.00'den sonra evlerinde kalmaları gibi bazı ön tedbir almaları istendi.



Öte yandan Kyodo ajansına göre Aiçi ve Gifu ile Toçigi eyalet valileri de merkezi hükümete OHAL kapsamına alınmaları yönünde talepte bulunacak.



Ulusal Valiler Birliği (NGA) ise tedbirlererağmen vaka sayılarının düşürülemediği eyaletlerde ivedilikle OHAL ilan edilmesini öngören tavsiye kararını hükümete sundu.



Tokyo metropolü, kuzeyindeki Saitama, doğusundaki Çiba, güneyindeki Kanagawa eyaletlerinde cuma günü yürürlüğe giren OHAL'in 7 Şubat’a dek sürmesi planlanıyor.



Geçen yıl nisan ayında önce 7 bölgede ilan edilen daha sonra tüm ülke genelinde yaygınlaştırılan OHAL, iyileşme sonrası kademeli kaldırılmış ve 25 Mayıs'ta ülke genelinde sona ermişti.



ÖLÜ SAYISI 4 BİNİ GEÇTİ



Kovid-19 vaka sayısının 283 bin 385’e, ölü sayısının 4 bin 35’e yükseldiği Japonya'da 827 kişi yoğun bakım servislerinde tedavisi görüyor.

Vakalar Tokyo’da 73 bin 450’ye, Osaka’da 33 bin 920’ye, Kanagawa’da 26 bin 616’ya, Aiçi’de 19 bin 95’e, Saitama’da 17 bin 410’a, Hokkaido’da 14 bin 529’a, Çiba’da 13 bin 815’e, Hyogo’da 11 bin 819’a çıktı.