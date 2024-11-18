Japonya Başbakanı trafiğe takıldı: APEC Zirve'sinin aile fotoğrafına katılamadı

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Japonya Başbakanı İşiba Şigeru'nun, Güney Amerika ülkesi Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen APEC Zirvesi'nin aile fotoğrafında yer almadığı görüldü.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, düzenlediği basın toplantısında, zirvedeki aile fotoğrafında İşiba'nın yer almamasına yönelik soruyu cevapladı.

İşiba'nın mezarlık ziyareti sonrası zirve alanına dönüş yolundaki trafik kazası sonucu yoğun trafiğe yakalandığını ve APEC aile fotoğrafı çekimine katılamadığını belirten Hayaşi, "Mezar ziyareti sonrası toplu fotoğraf çekimine katılmayı planlamıştık ancak trafik kazası sonrası ani trafik sıkışıklığı nedeniyle bu zorlaştı." dedi.

Böylelikle Japon lider, ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping dahil APEC liderlerinin yer aldığı aile fotoğrafına giremedi.

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Resmi Kyodo ajansının haberinde İşiba'nın, başkent Lima'nın banliyö bölgesindeki Japon asıllı eski Peru Devlet Başkanı Alberto Fujimori'nin mezarına çiçek bıraktığı belirtildi.

Güney Amerika ülkesinde 1990-2000 döneminde devlet başkanlığını üstlenen Japon asıllı Alberto Fujimori, eylülde 86 yaşında hayatını kaybetmişti.

APEC

14-16 Kasım'daki zirvede ekonomik işbirliği, dijitalleşme, eşitsizliklerin azaltılması, kayıt dışı ekonomiyle mücadele ve sürdürülebilir büyüme gibi başlıklar ele alındı.

Pasifik kuşağındaki 21 ekonominin oluşturduğu APEC, ilk zirvesini 1989 yılında toplamıştı. Zirvenin 2025'te Güney Kore'de, 2026'da Çin'de düzenlenmesi planlanıyor.