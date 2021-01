Japonya Başbakanı Suga Joe Biden ve Kamala Harris'i tebrik etti

ABD’de 3 Kasım 2020'de yapılan başkanlık seçiminden zaferle çıkan Joe Biden, dün Kongre binasında düzenlenen yemin töreni ile görevi Eski Başkan Donald Trump’tan resmen devraldı.



ABD’nin 46. Başkanı olarak göreve başlayan Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e dünya liderlerinden tebrik mesajları gelmeye devam ediyor. Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, sosyal medya hesabından Japonca ve İngilizce olarak yaptığı paylaşımda, "Göreve başlayan Başkan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i tebrik ederim. Japonya ve ABD birbirine sıkı sıkıya bağlı, evrensel değerleri paylaşan müttefiklerdir" ifadelerini kullandı.





Congratulations to President @JoeBiden and Vice President @KamalaHarris on your inauguration. Japan and the United States are allies tied firmly by bonds and shared universal values.