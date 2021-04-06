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HaberlerDünya HaberleriJaponya Başbakanı Suga, ABD ziyareti öncesi Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı
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Dünya
AA
Haber Giriş: 06.04.2021 - 09:29 | Son Güncelleme:

Japonya Başbakanı Suga, ABD ziyareti öncesi Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı

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Japonya Başbakanı Suga, ABD ziyareti öncesi Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, gelecek haftaki ABD ziyareti öncesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ikinci dozunu vuruldu.

Başbakan Suga'ya, 16 Mart'ta ilk dozu yapılan başkent Tokyo'nun Şincuku bölgesindeki Küresel Sağlık ve Tıp Ulusal Merkezinde aşının ikinci dozu uygulandı.

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre Suga'nın aşıyla ilgili sağlık problemi yaşamadığı kaydedildi.

Suga'nın 16 Nisan'daki ABD ziyaretinde, Beyaz Saray'da Joe Biden ile görüşecek ilk yabancı lider olması bekleniyor.

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