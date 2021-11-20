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Japonya Başbakanı Kişida'dan Güney Kore mesajı

#Japonya#Güney Kore#Dünya
Japonya Başbakanı Kişidadan Güney Kore mesajı

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, komşusu Güney Kore ile ikili ilişkilere istikrar kazandırılmasının önemli olduğunu bildirdi.

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Başbakan Kişida, düzenlediği basın toplantısında, Güney Kore ile son yıllardaki ikili ilişkilerin seyrinin değiştirilmesi konusuna değindi.

Kişida, iki ülke arasında savaş dönemi Kore yarımadasında zorla çalıştırılan kişilere tazminat ödenmesi, o dönem istismar edilen Koreli kadınlar sorununun çözüme kavuşturulması ve takımadalar gibi sorunlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bu sorunların ikili ilişkileri negatif etkilediğine ve Güney Kore ile ikili ilişkilere istikrar kazandırılmasının önemli olduğuna dikkati çeken Kişida, "Uluslararası anlaşmalar uygulanmalı ve taahhütler yerine getirilmelidir. Güney Kore'nin olumlu yaklaşım sergileyeceğini umuyorum." diye konuştu.

SORUNLU İLİŞKİLER

Tokyo hükümeti, tazminat sorununun 1965'te imzalanan ikili anlaşmayla "nihai ve tam olarak" çözüme kavuşturulduğunu bildirerek, çözüm için adım atmasına yönelik Güney Kore'ye çağrıda bulunuyor.

Güney Kore Ulusal Polis Ajansı Genel Başkomiseri Kim Chang-yong'un hafta içinde ülkesinin Japon Denizi'nde kontrolü altında tuttuğu Takeşima/Dokdo Adaları'nı ziyaret etmesi Tokyo'da tepki çekmişti.

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Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, Tokyo hükümetinin ziyaret sebebiyle Seul hükümetini protesto ettiğini bildirerek, "tarihi deliller ve uluslararası hukuk bağlamında adaların Japonya'ya ait olduğunu" kaydetmişti.

Güney Kore'nin "Dokdo", Japonların ise "Takeşima" olarak adlandırdıkları takımadalar, uzun zamandır iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına konu oluyor.

Tokyo hükümeti, Japon Denizi'nde (Doğu Denizi) bulunan ve Güney Kore'nin kontrolündeki ada grubunda 11 yıldır hak iddia ediyor.

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#Japonya#Güney Kore#Dünya

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