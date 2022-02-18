Japonya Başbakanı Kishida ve Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Sır gibi saklanan plan sızdı... Kâbus senaryosu gerçek olduSır gibi saklanan plan sızdı... Kâbus senaryosu gerçek oldu!#Rusya
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı Bölge bölge sıralandıMeteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bölge bölge sıralandı#Meteoroloji
Fenerbahçe-Slavia Prag maçı sonrası açıkladı Onu önermiştimFenerbahçe-Slavia Prag maçı sonrası açıkladı! 'Onu önermiştim'#Fenerbahçe
16’lık bir genci ölüme götüren... İhmaller zinciri16’lık bir genci ölüme götüren... İhmaller zinciri#Sıla
Katilin ifadesine Hürriyet ulaştı: ‘Beni aldattığı için kavga ettik’Katilin ifadesine Hürriyet ulaştı: ‘Beni aldattığı için kavga ettik’#Sıla
Komşu felakete uyandı... Kaptan son emrini verdi: Gemiyi terk edinKomşu felakete uyandı... Kaptan son emrini verdi: Gemiyi terk edin#Yunanistan
Bakan açıkladı Doğal gaz desteği başvuruları bugün başlıyorBakan açıkladı! Doğal gaz desteği başvuruları bugün başlıyor#Doğal Gaz
Filmdeki ölümü gerçek oldu Yönetmen: ŞoktayızFilmdeki ölümü gerçek oldu! Yönetmen: Şoktayız#Antalya
30 yıldır böylesi görülmedi... Hayat durdu, ordu nöbete başladı30 yıldır böylesi görülmedi... Hayat durdu, ordu nöbete başladı!#İngiltere
Zeytinburnu’nda korkunç olay Okulda düşen çocuk hayatını kaybettiZeytinburnu’nda korkunç olay! Okulda düşen çocuk hayatını kaybetti#Istanbul
Dolandırıcılar sosyolojiyi Nilüfer Narlı Hoca’dan çok daha iyi biliyorlarDolandırıcılar sosyolojiyi Nilüfer Narlı Hoca’dan çok daha iyi biliyorlar#Nilüfer Narlı
Rusya uçak dolusu para getiriyorRusya uçak dolusu para getiriyor#Rusya
Galatasarayda yeni dönem Sensibile sonrası netleşti...Galatasaray'da yeni dönem! Sensibile sonrası netleşti...#Galatasaray
Arda Turandan 4 milyonluk jest Arabasını garsona ödünç verdiArda Turan'dan 4 milyonluk jest! Arabasını garsona ödünç verdi#Arda Turan
Reynmen: Kazanıyorum harcıyorumReynmen: Kazanıyorum harcıyorum#Reynmen
HABERLERDünya Haberleri

Japonya Başbakanı Kishida ve Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü

# Fumio Kishida #Putin#Rusya
Japonya Başbakanı Kishida ve Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna konusunda, "Statükoda zorla değişiklik yapmaktan kaçınma ve diplomatik müzakereler yoluyla ilgili ülkeler için kabul edilebilir bir çözüm bulma" çağrısı yaptı.

Haberin Devamı

Japonya Başbakanı Fumio Kishida ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün gece bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Uluslararası ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Kishida, "Başkan Putin'e Ukrayna'daki durumu büyük bir endişeyle izlediğimizi söyledim. Kendisini statükoda zorla değişiklik yapmaktan kaçınmaya ve diplomatik müzakereler yoluyla ilgili ülkeler için kabul edilebilir bir çözüm bulmaya çağırdım" ifadelerini kullandı. Kendisi ve Putin'in Japonya-Rusya ilişkileri ve Ukrayna da dahil olmak üzere uluslararası konularda diyaloğu sürdürme konusunda mutabık kaldıklarını ifade eden Kishida, ülkesinin Ukrayna'daki gerilimi azaltmak üzere diğer G7 ülkeleri ile uluslararası toplumla çalışmaya ve diplomatik çabaları sürdürmeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.

İŞGAL ENDİŞESİ

Rusya'nın Ukrayna sınırına askeri yığınak yapmasının ardından dünyanın gözü bölgeye çevrilmiş, muhtemel bir işgal girişimi ve çatışma ihtimali nedeniyle birçok ülke vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısı yapmış ve büyükelçilik personelini tahliye etmişti. Moskova'nın Belarus'la birlikte askeri tatbikat yapması da "işgale hazırlık" olarak yorumlanmıştı. Batı dünyası muhtemel bir Rus işgali karşısında yaptırımların devreye sokulacağının sinyalini verirken, Rusya'nın ise gaz ihracatını durdurarak misilleme yapabileceği gündeme gelmişti. Son olarak sınır bölgesindeki askerlerin bir bölümünü geri çektiğini duyuran Moskova, gerilimi azaltmak için batı ile daha fazla diplomasi trafiği yürütmeye hazır olduğunu açıklamıştı. Bu gelişmeler ışığında, dün Kishida'nın Putin ile telefon görüşmesi yapacağı belirtilmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
# Fumio Kishida#Putin#Rusya

BAKMADAN GEÇME!

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor?

#Elon Musk
Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

#Gayrimenkul
Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor?

#Elon Musk
Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

#Gayrimenkul
Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık