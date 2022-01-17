Japonya Başbakanı Kishida ve ABD Başkanı Biden’dan tarihi zirve

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Çin'in bölgede artan askeri faaliyetleri ve Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerinin ardından merakla beklenen Japonya Başbakanı Fumio Kishida ve ABD Başkanı Joe Biden görüşmesinde tarih netleşti. Beyaz Saray, iki liderin Cuma günü çevrimiçi bir görüşme gerçekleştireceğini açıkladı.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, "Toplantı, Hint-Pasifik bölgesinde ve dünyada barış, güvenlik ve istikrarın temel taşı olan ABD-Japonya ittifakının gücünü vurgulayacak" ifadelerini kullandı.

Psaki, Biden'ın özgür ve açık bir Hint-Pasifik vizyonunu ilerletmek ve teknoloji alanındaki iş birliğini geliştirmek için Kishida ile çalışmayı dört gözle beklediğini de sözlerine ekledi.

YÜZ YÜZE GÖRÜŞMEYE KORONAVİRÜS ENGELİ

Çin'in bölgede artan askeri faaliyetleri ve Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerinin ardından merakla beklenen Japonya Başbakanı Fumio Kishida ve ABD Başkanı Joe Biden görüşmesinde tarih netleşti. Beyaz Saray, iki liderin Cuma günü çevrimiçi bir görüşme gerçekleştireceğini açıkladı.

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Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, "Toplantı, Hint-Pasifik bölgesinde ve dünyada barış, güvenlik ve istikrarın temel taşı olan ABD-Japonya ittifakının gücünü vurgulayacak" ifadelerini kullandı. Psaki, Biden'ın özgür ve açık bir Hint-Pasifik vizyonunu ilerletmek ve teknoloji alanındaki iş birliğini geliştirmek için Kishida ile çalışmayı dört gözle beklediğini de sözlerine ekledi.