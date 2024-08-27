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Japonya ay aracı ile irtibatın kesildiğini açıkladı

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#AY#Ay Aracı#Japonya
Japonya ay aracı ile irtibatın kesildiğini açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2024 10:51

Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), ocakta Ay'a iniş yapan ve Ay yüzeyini fotoğraflayan "Ay'ı Araştırmak için Akıllı İniş Aracı (SLIM)" ile irtibatın kesilmesinin ardından görevinin sona erdirildiğini bildirdi.

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Kyodo News'un haberine göre, JAXA, ulaşılması beklenen hedeflerin üstüne çıkan sonuçlar veren "Moon Sniper" takma isimli araca, yerel saatle 22.40'da operasyonun bittiği emrinin yollandığını açıkladı.

Üç aşırı düşük dereceli Ay gecesi atlatan aracın verileri ve başarılarının ayrıntılı özetinin ileri bir tarihte derleneceği ve raporlanacağı belirtildi.

 

JAPONYA AY'A YUMUŞAK İNİŞ YAPAN 5'İNCİ ÜLKE

Japonya, 20 Ocak'ta, Sovyetler Birliği, ABD, Çin ve Hindistan'dan sonra Ay'a yumuşak iniş yapma başarısını gösteren 5'inci ülke olmuştu.

SLIM'i taşıyan H2A roketi, eylül ayı sonunda güneybatıdaki Kagoşima'ya bağlı Tanegaşima Uzay Merkezi'nden uzaya gönderilmişti.

Her biri yaklaşık iki hafta süren üç Ay gecesi atlatan SLIM ile 28 Nisan'daki son temasın ardından Mayıs'tan Temmuz'a kadar olan dönemlerde iletişim kurulamamıştı.

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#AY#Ay Aracı#Japonya

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