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Japonya askeri doktrinini değiştiriyor

Güncelleme Tarihi:

#Japonya#İkinci Dünya Savaşı#Çin
Japonya askeri doktrinini değiştiriyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2022 07:00

Japonya İkinci Dünya Savaşı sonrasında benimsediği Pasifist askeri doktrinden vazgeçiyor.

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Yeni bir ulusal güvenlik stratejisi kabul eden Japonya, komşuları Çin ve Kuzey Kore’den gelebilecek tehditlere karşı saldırgan bir duruş sergilemek amacıyla önleyici vuruş kabiliyetini güçlendirmeye ve seyir füzeleri almaya hazırlanıyor.

Belgede, Çin, ‘en büyük stratejik zorluk’ olarak nitelendirildi. Başbakan Fumio Kishida, önleyici askeri güce sahip olmanın düşmanı caydıracağını belirterek Japonya’nın savaş sonrası güvenlik politikasında büyük bir değişikliğe gittiklerini açıkladı. Japonya 2027’ye kadar savunma harcamalarını gayrisafi milli hasılanın yüzde 2’sine yükseltecek. Bu da şimdiki bütçenin 1.6 misli artarak 320 milyar dolara yükseltileceği anlamına geliyor. Programda ABD’den Tomahawk seyir füzeleri satın almak, yerli karadan gemiye seyir füzelerinin menzilini genişletmek, hava savunma sistemlerini güçlendirmek ve hipersonik silahlar geliştirmek gibi unsurlar yer alıyor. Japonya’nın bu hamlesi, Çin ile tansiyonu yükseltebilir.

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#Japonya#İkinci Dünya Savaşı#Çin

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