×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Japonya açıkladı: Siber saldırılar Çin destekli

Güncelleme Tarihi:

#Japonya#Çin#Hacker
Japonya açıkladı: Siber saldırılar Çin destekli
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2025 15:22

Japonya, 2019-2024 yıllarında hükümet kurumları, politikacılar ve özel şirketler gibi hedeflere yönelik siber saldırıların ardında Çin destekli hackerların olduğunu belirtti. Japonya Ulusal Polis Ajansı (NPA) tarafından yapılan açıklamada, hükümet kurumları ile işletmelere siber saldırılara karşı tedbir almaları çağrısında bulunuldu.

Haberin Devamı

Japonya Ulusal Polis Ajansı (NPA), son 5 yılda ülkenin "ulusal güvenliği ve ileri teknoloji verilerini hedef alan" 200'den fazla siber saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Açıklamada, Çin destekli "MirrorFace" adlı hacker grubunun, Dışişleri ve Savunma bakanlıkları, uzay ajansı, politikacılar, gazeteciler, özel şirketler ve bazı düşünce kuruluşlarını hedef aldığı ifade edildi.

Grubun, çalınan kimlik bilgilerini kullanarak hedeflere kötü amaçlı yazılım içeren eklerle e-postalar gönderdiği aktarılan açıklamada, bu maillerin konu başlıklarında genellikle "Japonya-ABD ittifakı", "Tayvan Boğazı", "Rusya-Ukrayna Savaşı" ve "özgür ve açık Hint-Pasifik" gibi anahtar kelimelerin yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, hükümet kurumları ile işletmelere siber saldırılara karşı tedbir almaları çağrısında bulunuldu.

Haberin Devamı

Japonya Hava Yolları (JAL), Aralık 2024'te dahili ve harici sistemlerini birbirine bağlayan ağa yönelik siber saldırı nedeniyle bazı uçuşların ertelendiğini açıklamış, en az 24 iç hat uçuşunun yaklaşık 1 saat geciktiğini ve bazı uluslararası uçuşların da bundan olumsuz etkilendiğini belirtmişti.

Şubat 2024'te de Çin'in 2020'de Japonya Dışişleri Bakanlığına yönelik siber saldırılarında, Japonya'ya ait gizli diplomatik belgelerin sızdığı öne sürülmüştü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Japonya#Çin#Hacker

BAKMADAN GEÇME!