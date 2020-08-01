Japonya ABD'li ilaç devi Pfizer ile Covid-19 aşısı anlaşmasına vardı

Japonya ve ABD'li ilaç devi Pfizer yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı temini konusunda anlaşmaya vardı. Pfizer aşı geliştirmeyi başarırsa 2021'in Haziran ayı sonuna kadar Japonya'ya 120 milyon doz sağlayacak.

Henüz kesin olarak çaresi bulunmayan yeni tip koronavirüse (Covid-19) yönelik birçok aşı geliştirme çalışması farklı aşamalarda sürerken Japonya'dan geleceğe yönelik kritik bir adım geldi.

Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, ABD'li ilaç devi Pfizer ile Covid-19 aşısı temini konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşmaya göre Pfizer, aşı geliştirme çalışmalarında başarılı olursa Japonya'ya 2021'in Haziran ayı sonuna kadar 120 milyon dozluk aşı sağlayacak. Bir kişiye iki kez uygulanması gereken aşıdan 60 milyon kişi faydalanacak.

FİYAT BELİRSİZ

Hükümetin Pfizer ile nihai bir sözleşme imzalamak için görüşmeleri hızlandıracağını belirten Bakan Kato, aşı temini için ne kadar ödeme yapılacağını ise açıklamadı. Diğer şirketlerle de müzakerelere devam edileceğini ifade eden Kato, böylece Japon halkının mümkün olan en kısa sürede güvenli ve etkili aşıya erişimini sağlamayı hedeflediklerinin altını çizdi.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Pfizer'den yapılan açıklamada ise 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda dünyayı bir araya getirme kararlılığında olan Japonya'yı desteklemekten gurur duyulduğu belirtilerek, "Umudumuz, potansiyel aşımızın bunun gerçekleşmesine katkı sağlamasıdır" ifadeleri kullanıldı.