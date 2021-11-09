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Japonya 9 uydu taşıyan 'Epsilon-5' roketini fırlattı

#Japonya#Uzay#Dünya
Japonya 9 uydu taşıyan Epsilon-5 roketini fırlattı

Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), roketin, güneybatıdaki Kagoşima'da bulunan Uçinoura Uzay İstasyonundan fırlatıldığını bildirdi.

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Japonya 9 uydu taşıyan "Epsilon-5" roketini uzaya gönderdi.

Ulusal 10 bilim enstitüsünce üretilen roketin 2,6 metre çapında, 26 metre uzunluğunda ve 96 ton olduğu kaydedildi.

Roketin, katı yakıt kullandığı ve sahip olduğu yapay zeka sayesinde fırlatma ve işçilik maliyetlerinin düştüğü vurgulandı.

Uzaya yönelik faaliyetler yürüten eğitim kuruluşları ile ticari firmaların teşvik edilmesini hedefleyen ve 9 uydu taşıyan "Epsilon-5" roketinin 5,8 milyar yene (51 milyon dolar) üretildiği belirtildi.

Kyodo ajansına göre, JAXA en son Ocak 2019'da Epsilon türü roket fırlatmıştı.

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