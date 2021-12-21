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Japonya 3 mahkumu idam etti

#Japonya#İdam#İnfaz
Japonya 3 mahkumu idam etti

Japonya Adalet Bakanlığı, daha önce idam cezasına çarptırılan 3 mahkumun cezasının bugün infaz edildiğini açıkladı.

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Dünyada idam cezasını uygulamaya devam eden sayılı demokrasilerden biri olan Japonya'da hükümet daha önce ölüm cezasına çarptırılan 3 mahkumun cezasının bugün infaz edildiğini açıkladı.

2019 yılından bu yana gerçekleştirilen ilk infazlar, Japonya Başbakanı Fumio Kishida döneminin de ilk idamları olarak kayıtlara geçti.

İdam edilen mahkumlardan 65 yaşındaki Yasutaka Fujishiro, 2004 yılında Hyogo eyaletinde 7 akrabasını öldürme suçundan hüküm giymişti. 54 yaşındaki Tomoaki Takanezawa Gunma eyaletindeki bir oyun salonunda bir çalışanı öldürdüğü gerekçesiyle, 44 yaşındaki Mitsunori Onogawa de farklı bir oyun salonunda 1 kişiyi öldürme suçundan idam cezasına çarptırılmıştı.

Bugünkü idamların ardından ülkede ölüm cezasının infazını bekleyen mahkumların sayısı 107 oldu.

HÜKÜMETTEN 'MENFUR SUÇ' AÇIKLAMASI

İnfazların ardından açıklamada bulunan Japonya Baş Kabine Sekreteri Yardımcısı Seiji Kihara, menfur suçların halen işleniyor olması nedeniyle idam cezasını kaldırmanın uygun olmadığını belirterek, "Birçok Japon, aşırı derecede kötü niyetli suçlar karşısında ölüm cezasının kaçınılmaz olduğunu düşünüyor" ifadelerini kullandı.

MAHKUMLAR YARGIYA TAŞIMIŞTI

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Japonya’da idam cezasına çarptırılan iki mahkum, infaz anının yalnızca birkaç saat önce mahkumlara haber verilmesinin insan haklarına aykırı olduğunu belirterek geçtiğimiz ay hükümete tazminat davası açmış, mahkumların avukatlığını üstlenen Yutaka Ueda ise davaya konu uygulamanın evrensel insan haklarına aykırı olduğunu belirterek, "İdam cezasına çarptırılan mahkumlar her sabah o günün son günleri olacağı endişesiyle yaşıyor. Bu son derece insanlık dışı ve strese neden olan bir durum" ifadelerini kullanmıştı.

TOPLUMUN BÜYÜK BÖLÜMÜ DESTEKLİYOR

İdam cezasının yanı sıra mahkumlara infazdan kısa süre önce haber verilmesi birçok kez uluslararası kamuoyunda eleştirilerin hedefi olmuştu. Buna rağmen, yapılan kamuoyu yoklamaları toplumun büyük bölümünün özellikle cinayet suçlarında uygulanan ölüm cezasını desteklediğini göstermişti.

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#Japonya#İdam#İnfaz

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