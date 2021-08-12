Japon uzmanlardan Kovid-19 uyarısı: Kritik safhada!

Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Danışman Heyeti toplantısına katılan uzmanlar, Tokyo'da son iki haftada görülen günlük vaka artış rekorlarına değindi.

Uzmanlar, Tokyo'da uygulanan 4. olağanüstü hal ile yaygınlaşan aşı faaliyetlerine rağmen Kovid-19 vakalarının düşüş trendi göstermeyebileceğini savundu.

24 Ağustos-5 Eylül'de düzenlenecek Paralimpik 2020 Oyunları'na değinen Salgın Hastalıkları Ulusal Enstitüsü (NIID) Başkanı Wakita Takaji, turnuvaya "seyirci kabul edilmemesi" çağrısı yaptı.

Toplantıda konuşan Kyoto Üniversitesinden Prof. Nişiura Hiroşi, salgın yayılımında kısa vadede "iyimser tahminler yürütülse de" uzun vadede gerçeklerin ortaya çıkacağını söyledi.

Nişiura, başkent Tokyo'da ağır hastalara yönelik yatak kapasitelerinin ağustos ortası itibarıyla doluma yaklaştığını ve bunun sağlık altyapısını giderek zorladığını belirtti.

Kyodo ajansına göre toplantıda konuşan Tokyo'da bir kamu sağlığı merkezi yöneticisi ise virüse karşı aşılanmalarına rağmen testleri pozitif sonuçlanan 65 yaş üstü kişilerin sayısının gün geçtikçe arttığını kaydetti.

Tokyo ve çevre eyaletler ile güneydeki Osaka kenti ve Okinawa adasında uygulanan olağanüstü halin ağustos ayı sonunda yürürlükten kaldırılması planlanıyor.

​​​​​​​Başbakan Suga Yoşihide, Paralimpik 2020'ye seyirci kabul edilmesi kararının, "Kovid-19 vakalarının gidişatına göre" verileceğini açıklamıştı.

Japonya'da dün salgınının başından beri en yüksek sayıda günlük vaka saptandı. Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 15 bin 813 artarak 1 milyon 71 bin 411'e çıktı.

Virüse bağlı can kaybı sayısı dün 15 bin 346'ya yükseldi. Ülke genelinde 1332 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

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