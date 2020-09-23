MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriJapon uzmanlar açıkladı! Koronavirüse karşı etkisiz
GeriDünya Japon uzmanlar açıkladı! Koronavirüse karşı etkisiz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
DHA
Haber Giriş: 23.09.2020 - 20:14 | Son Güncelleme:

Japon uzmanlar açıkladı! Koronavirüse karşı etkisiz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Japon uzmanlar açıkladı! Koronavirüse karşı etkisiz
Abone Olgoogle-news

Japonya'da RIKEN Hesaplamalı Bilim Merkezinde yapılan araştırmada, koronavirüse (Covid-19) karşı birçok kişinin kullandığı plastik siperliklerin neredeyse tamamen etkisiz olduğu duyuruldu.

Japonya'nın Kobe kentinde bulunan RIKEN Hesaplamalı Bilim Merkezinde yapılan araştırmada, koronavirüse karşı yaygın olarak kullanılan plastik yüz siperliklerinin etkisiz olduğu ifade edildi. Siperlikler üzerinde yapılan bilgisayar hesaplamalarında, havadaki 5 mikrometreden küçük damlacıkların neredeyse yüzde 100’ünin siperliklere rağmen yayıldığı ortaya çıktı. RIKEN merkezindeki bilim insanları, 50 mikrometreden daha büyük damlacıkların yaklaşık yarısının da plastik yüz siperini geçtiği ve virüsü tamamen etkisiz hale getirmediğini belirtti.

MAALESEF İŞE YARAMIYOR

Araştırmayı yürüten ekibin lideri Mato Tsubokura, Simülasyonun sonuçlarından yola çıkarak, maalesef yüz koruyucularının, enfekte olmuş bir kişinin ağzından damlacıkların yayılmasını önlemedeki etkinliği, maskelerle karşılaştırıldığında sınırlı. Bu, özellikle 20 mikrometreden küçük damlacıklar için geçerli dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle