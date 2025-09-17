×
Dünya Haberleri

Japon prensesten anlamlı jest: Tırnağındaki detay dikkat çekti

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2025 15:36

Japonya Prensesi Akiko Mikasa, Türkiye ziyareti kapsamında Ankara'ya geldi. Prenses Akiko'nun, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile birlikte “Bir Vizyonun Doğuşu: Geleceğe Miras Projesi – Arkeolojinin Altın Çağı” sergisini gezdiği sırada görülen anlamlı jesti dikkat çekti.

Türkiye’yi ziyaret eden Japonya Prensesi Akiko Mikasa programının Ankara ayağına Anıtkabir ziyaretiyle başladı. Arkeoloji ve sanat tarihine olan merakıyla tanınan Prenses Akiko’nun bir sonraki durağı ise Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi oldu.

Japon prensesten anlamlı jest: Tırnağındaki detay dikkat çekti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile birlikte “Bir Vizyonun Doğuşu: Geleceğe Miras Projesi – Arkeolojinin Altın Çağı” sergisini gezen Prenses Akiko, Anadolu’nun kadim geçmişine dair eserleri yakından inceleyerek özellikle Göbeklitepe buluntuları ile dijital sunumlara yoğun ilgi gösterdi.

Japon prensesten anlamlı jest: Tırnağındaki detay dikkat çekti

Kültür ve Turizm Bakanlığının Millet Kütüphanesinde sergilediği eserleri özenle inceleyen prenses, Anadolu’nun 12 bin yıllık geçmişine ışık tutan Göbeklitepe, Karahantepe ve diğer arkeolojik buluntularla ilgili bilgiler aldı.

Japon prensesten anlamlı jest: Tırnağındaki detay dikkat çekti

PRENSES’İN TIRNAĞINDA DİKKAT ÇEKEN TÜRKİYE DETAYI

Japonya Prensesi Akiko Mikasa’nın ziyareti sırasında objektiflere yansıyan en dikkat çekici ayrıntılardan biri ise tırnağına işlenmiş Türk bayrağı oldu.

Japon prensesten anlamlı jest: Tırnağındaki detay dikkat çekti

Küçük ama anlamlı bu jest, sergi salonunda bulunan davetlilerin de ilgisini çekti.

Türk bayrağının tırnağa işlendiği bu ayrıntı, Prenses’in Türkiye’ye duyduğu yakınlık ve saygının sembolik bir ifadesi olarak yorumlandı.

Japon prensesten anlamlı jest: Tırnağındaki detay dikkat çekti

Türkiye’nin son yıllarda yürüttüğü arkeolojik kazılar ve müzecilik hamlesini vitrine çıkaran “Bir Vizyonun Doğuşu: Geleceğe Miras Projesi – Arkeolojinin Altın Çağı” sergisi binlerce yıl öncesinden günümüze taşınan eserlerle uluslararası kültür diplomasisinin de güçlü bir örneği olarak Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde ziyaretçilerini bekliyor.

