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Japon otelinden İsrail ve Rus tarifesi: Savaş suçu işlediniz mi

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#JAPONYA#Kyoto#Otel
Japon otelinden İsrail ve Rus tarifesi: Savaş suçu işlediniz mi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2025 07:00

JAPONYA’nın Kyoto kentinde bir otel, rezervasyon yapmak isteyen İsrailli müşteriden “savaş suçu işlemediğine dair taahhütname” imzalamasını istedi.

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Otel müdürü uygulamanın yerinde olduğunu belirterek “Bizim için savaş uzak bir şey. Kadınları ve çocukları öldüren, okulları bombalayan insanlarla hiç karşılaşmadık” açıklamasında bulundu.

DONANMA GÖREVLİSİYMİŞ

İsrail’in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Kyoto kentindeki otel, İsrailli müşterinin “kadın ve çocuklara saldırı, esirleri öldürme ve işkence dahil olmak üzere hiçbir zaman savaş suçu işlemediğine” ilişkin formu imzalamadan rezervasyon yapmasını kabul etmedi. İsrali donanmasında görev yaptığı belirtilen turist, başlangıçta formu imzalamayı kabul etmedi, ancak otel görevlisinin İsrailli ve Rus turistler için bu prosedürün zorunlu olduğunu belirtmesi üzerine imzaladı. İsrail medyası, olayın ardından İsrail’in Japonya Büyükelçisi Gilad Cohen’in, Kyoto Valisi Takatoshi Nishiwaki’ye sert ifadelerle bir mektup göndererek, “konaklama sektöründe İsrailli turistlere yönelik potansiyel ayrımcı uygulamalar” konusunda endişelerini dile getirdiğini bildirdi.

 

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#JAPONYA#Kyoto#Otel

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