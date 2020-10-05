Japon modacı Kenzo koronadan öldü

Kenzo, Fransa’nın başkenti Paris’teki Amerikan Hastanesi’nde korona tedavisi görüyordu. Ölümünün ardından Kenzo’nun sözcüsü ünlü sanatçı hakkında, “Yaklaşık 8 bin tasarım ile modayı ve yaşama sanatını kutlamayı hiç bırakmadı” şeklinde konuştu.

Renkli ve çiçekli tasarımlarıyla bilinen Kenzo, Paris moda sahnesinde öne çıkmayı başarabilen ilk Japon olmuştu. 1939 yılında Japonya’nın Osaka kenti yakınlarında doğan Kenzo, 1965 yılında deniz yolu ile Fransa’ya gelmiş ve o tarihten sonra Paris’e yerleşmişti. Kendi adını taşıyan markayı 1970’lerde kuran Kenzo, şirketini 1993’te, bünyesinde Louis Vuitton ve Dior gibi dünyaca ünlü markaları barındıran Fransız moda devi LVMH’ye sattıktan 6 yıl sonra emekli olmuştu.