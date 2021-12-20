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Japon milyarder Maezawa, 12 günlük uzay yolculuğunu tamamladı

#Yusaku Maezawa#Dünya#Uzay
Japon milyarder Maezawa, 12 günlük uzay yolculuğunu tamamladı

Japon milyarder Yusaku Maezawa, 12 gün süren uzay yolculuğunu tamamlayarak başarılı bir şekilde dünyaya döndü.

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Japonya'nın en zengin 30. kişisi olarak bilinen milyarder iş insanı Yusaku Maezawa 12 gün süren uzay yolculuğunu başarı ile tamamladı.

Rusya Federal Uzay Kurumu'na (Roscosmos) ait Soyuz MS-20 uzay aracıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) giden ve deneyimlerini sosyal medya hesabından paylaşan Mezawa'nın, Kazakistan'ın merkezindeki Zhezkazgan kasabasının yaklaşık 150 kilometre güney doğusundaki sahaya başarılı bir şekilde iniş yaptığı bildirildi. Maezawa, 12 gün süren uzay yolculuğunu 2023'te ABD'li iş insanı Elon Musk'ın kurduğu SpaceX firmasının roketi ile Ay'a yapacağı yolculuk için bir prova olarak gördüğünü söylemişti.

Yolculuğundan önce uzayda yapmayı planladığı şeyleri açıklayan Maezawa, bir çocuğun isteği üzerine Dünya’ya ISS'den hava getirmeyi planladığını söylemişti.

Japon milyarder Maezawa, 12 günlük uzay yolculuğunu tamamladı

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Yörüngede kağıttan uçaklar uçurmak, astronotlara yardım etmeye çalışmak, havaya sabun köpüğü üflemek, kutup ışıklarını, yıldırım ve meteor yağmurlarını kameraya almak gibi hedefleri bulunan Maezawa, ayrıca uzayda spor yapmayı deneyeceğini de duyurmuştu.

Maezawa, yolculuğu süresince ISS'de edindiği deneyimlerinin her anını sosyal medyada takipçileri ile paylaştı

Maezawa, geçtiğimiz 8 Aralık tarihinde TSİ 10.38'de Soyuz-2.1a roketi ile Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü’nden uzay yolculuğuna başlamıştı.

Maezawa'ya uzay yolculuğunda asistanı Yozo Hirano ve Rus kozmonot Aleksandır Misurkin'in de mürettebat olarak eşlik etmişti. Maezawa, daha önce yaptığı açıklamalarda, 2023'teki ay yolculuğuna eşlik edecek 8 kişi aradığını belirterek dikkatleri üzerine çekmişti.

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#Yusaku Maezawa#Dünya#Uzay

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