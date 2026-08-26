×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Japon kalesi halatlarla taşındı! Bin kişi 400 tonluk Hirosaki'yi yerinden kaldırdı

Güncelleme Tarihi:

#Hirosaki Kalesi#Japonya#Aomori Eyaleti
Japon kalesi halatlarla taşındı Bin kişi 400 tonluk Hirosakiyi yerinden kaldırdı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2026 15:12

Japonya'da tarihi Hirosaki kalesi, tadilat nedeniyle 11 yıl önce kaldırıldığı konumuna halatlarla taşındı. 400 tonluk kalenin taşınması için 1000 kişi seferber oldu.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Japonya'nın Aomori eyaleti dikkat çeken bir olaya sahne oldu. Ulusal tarihi miras kabul edilen ve 2015 yılında tadilat amacıyla yerinden kaldırılan 400 tonluk Hirosaki Kalesi, kura ile seçilen bini aşkın kişi tarafından halatlarla çekilerek asıl konumuna taşındı.

Devasa bir platform üzerinde bulunan kalenin bu yılın sonuna kadar toplamda yaklaşık 78 metre kaydırılarak eski yerine tamamen oturtulması planlanıyor.

Japon kalesi halatlarla taşındı Bin kişi 400 tonluk Hirosakiyi yerinden kaldırdı

KALE 5 METRE KAYDIRILACAK

Ağustos sonuna kadar düzenlenecek benzer etkinliklere toplam 4 bin 100 kişinin katılması ve kalenin yalnızca insan gücü kullanılarak toplamda 5 metre hareket ettirilmesi hedefleniyor.

Haberin Devamı

Geriye kalan yaklaşık 73 metrelik kısmın ise iş makineleri kullanılarak tamamlanması bekleniyor.

Gözden KaçmasınKanadadan İsrailli siyasetçiye vize yaptırımıKanada'dan İsrailli siyasetçiye vize yaptırımıHaberi görüntüle
Gözden Kaçmasınİrandan Katara esir pilotlar talebiİran'dan Katar'a 'esir pilotlar' talebiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Hirosaki Kalesi#Japonya#Aomori Eyaleti

BAKMADAN GEÇME!