Japon ilacı umut verdi

Favipiravir ile yapılan klinik testler, iyileşme süresini kısalttığını ortaya koydu. Favipiravir maddesi, Fujifilm’in Avigan grip ilacının ana etken maddesi konumunda. Çin’in Shenzen kentindeki bir hastanede 80, Vuhan Üniversitesi’ndeki Zhongnan Hastanesi’nde 120 vaka üzerinde testler yapıldı. İyileşme süresinin ortalama 11 günden 4 güne gerilediği gözlendi. İlaveten röntgen filmleri favipiravir tedavisi gören hastaların akciğer koşullarında yüzde 91, bu tedavinin uygulanmadığı hastaların akciğerlerinde ise yüzde 62 düzelme saptandı. Bununla beraber Japonya Sağlık Bakanlığı’ndan bir kaynak, Fujifilm’in ilacının COVID-19 enfeksiyonunu daha ağır geçiren kişilerde etkili olmadığı konusunda uyardı. Yetkili, “Avigan ilacını 70 ila 80 hastaya verdik. Ancak virüs çoğaldığında ilaç, pek de iyi sonuç vermiyor” dedi. Kaynak, benzer sınırlamaların HIV antiretroviraller, lopinavir ve ritonavir ilaçlarının karışımında da gözlendiğini ekledi.